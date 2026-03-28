Warszawa w ciemnościach. Na godzinę zgasną światła, PKiN bez iluminacji

Stolica w mroku na godzinę

"Jak co roku w ostatnią sobotę marca organizowana jest akcja Godzina dla Ziemi. W wielu miastach na świecie na 60 minut zgasną iluminacje. W wydarzenie po raz kolejny włącza się Warszawa" - poinformowali w nowym komunikacie urzędnicy ze stołecznego ratusza.

Wspomniana proekologiczna inicjatywa zyskała oficjalne wsparcie prezydenta miasta, który objął ją patronatem.

Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że punktualnie o godzinie 20:30 przestanie być podświetlana m.in. ikoniczna fasada Pałacu Kultury i Nauki. Do ogólnoświatowego wydarzenia przystąpią ponadto rozmaite miejskie instytucje kulturalne i oświatowe zlokalizowane chociażby na terenie Śródmieścia, Mokotowa, Białołęki oraz Targówka. Ciemniej zrobi się zapewne także w rejonie Starego Miasta oraz nad Wisłą, w okolicy podświetlanych zazwyczaj mostów. W inicjatywę zaangażują się też prywatne firmy oraz sami mieszkańcy Warszawy, zachęcani przez ratusz do zgaszenia światła na 60 minut.

Godzina dla Ziemi 2026 - jak włączyć się do akcji?

Tegoroczna odsłona akcji koordynowanej przez WWF odbywa się już po raz dwudziesty w skali globalnej, natomiast w naszym kraju - po raz dziewiętnasty. Organizatorzy zaznaczają, że jest to największa na świecie inicjatywa społeczna w zakresie ekologii.

"Co roku setki milionów ludzi na całym świecie jednoczy się w symbolicznym geście gaszenia światła na rzecz ochrony przyrody. Nadrzędnym celem Godziny dla Ziemi WWF jest troska o Ziemię poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla przyrody oraz zasobów naturalnych naszej planety" - czytamy w zapowiedzi akcji.

Z kolei przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska namawiają uczestników, aby absolutnie nie ograniczali się do gaszenia światła. Zachęcają, by poświęcić 60 minut na zrobienie czegoś dobrego dla planety. Proponują spędzenie czasu na łonie natury czy postawienie na edukację o rosnących zagrożeniach wynikających z postępującego kryzysu klimatycznego.

