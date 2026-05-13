Zabytkowa parada, specjalne linie muzealne. Jak dojechać na Noc Muzeów 2026?

Noc Muzeów 2026 w Warszawie - parady zabytkowych autobusów i tramwajów

Noc Muzeów 2026 w Warszawie zaplanowano na najbliższą sobotę, 16 maja. Ogromną atrakcją dla miłośników historii komunikacji miejskiej będą bez wątpienia specjalne parady: autobusowa oraz tramwajowa. Pierwsza z nich ruszy o godz. 17:00 z Dworca Wschodniego i pojedzie trasą: Lubelska, Zamoyskiego, Targowa, zawrotka przy Sokolej i dalej Al. Zieleniecka, Al. Poniatowskiego, zjazd na Wisłostradę, Wioślarska, Solec, Al. Armii Ludowej, Al. Niepodległości, Batorego, Boboli, Wołoska i Woronicza do Zajezdni Woronicza. Druga natomiast rozpocznie się o tej samej porze na Pl. Narutowicza, skąd tramwaje pojadą: Grójecką, Mostem Poniatowskiego, Al. Zieleniecką, Targową, Kijowską, Al. Tysiąclecia i Kawęczyńską do Zajezdni Praga.

Warto zaznaczyć, że udział w paradach mogą wziąć wszyscy chętni, bez rezerwacji i wejściówek. Wstęp do zabytkowych pojazdów będzie bezpłatny. Atrakcje czekają zresztą również na końcu tras - na zajezdni przy Kawęczyńskiej 16 odbędzie się wielkie świętowanie 160 lat tramwajów w Warszawie, a autobusowa zajezdnia "Woronicza" otworzy się na nocne zwiedzanie.

Noc Muzeów 2026 w Warszawie - jak pojadą linie muzealne? Trasy, godziny

Aby mieszkańcy mogli sprawniej przemieszczać się między atrakcjami, ok. godz. 18:00 przez stolicę ruszą specjalne linie muzealne:

zabytkowa tramwajowa linia M pojedzie w godz. 18:30-00:00 na trasie: Zajezdnia Praga - Metro Płocka (przejazdy bezpłatne);

pojedzie w godz. 18:30-00:00 na trasie: Zajezdnia Praga - Metro Płocka (przejazdy bezpłatne); zabytkowa autobusowa linia A pojedzie w godz. 18:00-00:30 na trasie: Zajezdnia Woronicza - Metro Wierzbno (przejazdy bezpłatne);

pojedzie w godz. 18:00-00:30 na trasie: Zajezdnia Woronicza - Metro Wierzbno (przejazdy bezpłatne); zabytkowa autobusowa linia R pojedzie w godz. 18:00-00:30 na trasie: Metro Wilanowska - Zajezdnia Woronicza (przejazd bezpłatny).

Poza zabytkowymi liniami, pasażerowie skorzystają też z linii specjalnych, które obsłuży nowoczesny tabor. Mieszkańcy pojadą za darmo w godz. 18:00-1:30 autobusami: B (Emilii Plater - Wilanów), C (Emilii Plater - Łazienki Królewskie), D (Emilii Plater - Szwedzka), E (Emilii Plater - Esperanto), F (Emilii Plater - Pl. Wilsona). Dokładne mapki tras wspomnianych linii znaleźć można na stronie internetowej WTP.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że przy okazji Nocy Muzeów kursowanie metra na liniach M1 i M2 zostanie wydłużone do godz. 2:30. "Tramwaje linii: 2, 4, 9, 11, 16 i 17, 26 będą kursowały dłużej - do ok. 2:30. [...] Będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy, a w dodatkowych kursach tramwaje linii 4 dojadą tylko do pętli Annopol, zaś 11 - aż na Nowe Bemowo" - przekazali przedstawiciele ZTM Warszawa. Jak dodali, tramwaje na liniach 36 oraz 13 będą jeździły do ok. godz. 23:30.

"Do ok. godz. 2:30 będą kursowały autobusy linii: 116, 180, 190, 509, 517 i 527 [...]. Do godz. 2:30 z częstotliwością 15 minut będą kursowały również autobusy linii nocnych: N21, N25 i N32. Od godz. 15:00 do końca kursowania autobusy linii 503 będą zatrzymywały się na przystanku Łazienki Królewskie. Autobusy linii: 116, 160, 180, 190, 503, 509, 517, 527, N21, N25 i N32 będą jeździły według specjalnych rozkładów jazdy" - podał ZTM.

Atrakcje na Noc Muzeów 2026 w Warszawie - zobacz zdjęcia:

12

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy