Ogień w bloku wielorodzinnym w Ząbkach. Konieczna była ewakuacja mieszkańców [GALERIA]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-16 16:26

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy bloku przy ulicy Różanej w podwarszawskich Ząbkach. Na parterze budynku wybuchł pożar, który wymusił ewakuację około 20 osób z wyższych kondygnacji. Służby ratunkowe natychmiast ruszyły z pomocą, jednak nie obyło się bez poszkodowanych. Jedna osoba z obrażeniami trafiła pod opiekę medyków. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Kilkanaście jest poszkodowanych.

  • Służby ratunkowe interweniowały w związku z ogniem w budynku wielorodzinnym.
  • Kilkadziesiąt osób musiało opuścić swoje mieszkania, jest osoba poszkodowana.
  • Akcja gaśnicza została zakończona, trwa wyjaśnianie okoliczności.

Interwencja strażaków przy ulicy Różanej

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w jednym z bloków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Różanej 15 w Ząbkach w województwie mazowieckim. Płomienie pojawiły się na parterze pięciopiętrowego obiektu, co wymusiło natychmiastowe zadysponowanie na miejsce jednostek straży pożarnej.

Jak przekazała redakcji TVN24 mł. kpt. Karolina Jaworska, pełniąca funkcję oficera prasowego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, źródło ognia znajdowało się w lokalu na najniższej kondygnacji. Zagrożenie było na tyle duże, że podjęto decyzję o ewakuacji około 20 lokatorów przebywających na wyższych piętrach.

Niestety, w wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z mieszkańców. Poszkodowany doznał oparzeń i został niezwłocznie przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Kilkanaście jest poszkodowanych.

Sytuację udało się opanować jeszcze przed godziną 16:00. Na miejscu zdarzenia nie widać już zadymienia, a strażacy prowadzą działania dogaszające. Teraz do pracy przystąpią odpowiednie służby, których zadaniem będzie szczegółowe ustalenie przyczyn wybuchu pożaru.

Pożar w Ząbkach
Galeria zdjęć 22
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Studniówka II LO w Bydgoszczy: Blisko 360 osób bawiło się do białego rana!