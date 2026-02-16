Ogień w bloku wielorodzinnym w Ząbkach. Konieczna była ewakuacja mieszkańców [GALERIA]

Spis treści Interwencja strażaków przy ulicy Różanej

Służby ratunkowe interweniowały w związku z ogniem w budynku wielorodzinnym.

Kilkadziesiąt osób musiało opuścić swoje mieszkania, jest osoba poszkodowana.

Akcja gaśnicza została zakończona, trwa wyjaśnianie okoliczności.

Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w jednym z bloków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Różanej 15 w Ząbkach w województwie mazowieckim. Płomienie pojawiły się na parterze pięciopiętrowego obiektu, co wymusiło natychmiastowe zadysponowanie na miejsce jednostek straży pożarnej.

Jak przekazała redakcji TVN24 mł. kpt. Karolina Jaworska, pełniąca funkcję oficera prasowego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, źródło ognia znajdowało się w lokalu na najniższej kondygnacji. Zagrożenie było na tyle duże, że podjęto decyzję o ewakuacji około 20 lokatorów przebywających na wyższych piętrach.

Niestety, w wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z mieszkańców. Poszkodowany doznał oparzeń i został niezwłocznie przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Kilkanaście jest poszkodowanych.

Sytuację udało się opanować jeszcze przed godziną 16:00. Na miejscu zdarzenia nie widać już zadymienia, a strażacy prowadzą działania dogaszające. Teraz do pracy przystąpią odpowiednie służby, których zadaniem będzie szczegółowe ustalenie przyczyn wybuchu pożaru.

