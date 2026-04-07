Wpadł, gdy próbował po raz kolejny oszukać tę samą seniorkę. Fałszywy policjant zatrzymany

Oszustwo "na policjanta" w Warszawie. Seniorka straciła 100 tysięcy złotych

W poniedziałek, 6 kwietnia 2026 roku, 83-letnia mieszkanka warszawskich Włoch padła ofiarą dotkliwego oszustwa. Do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta, który przekonał ją, że bierze udział w tajnej akcji i musi przekazać swoje oszczędności. Kobieta, wierząc w fałszywą historię, przekazała oszustowi gotówkę oraz biżuterię o łącznej wartości sięgającej niemal 100 tysięcy złotych. Sprawca, wykorzystując zaufanie starszej osoby, zmanipulował ją do oddania cennych pamiątek i pieniędzy.

Zatrzymanie oszusta na gorącym uczynku. Policjanci z Wilczej przygotowali zasadzkę

Oszust, nieświadomy, że jest już na celowniku policji, okazał się wyjątkowo zuchwały i postanowił działać dalej. Już następnego dnia, 7 kwietnia, ponownie skontaktował się z 83-latką, aby wyłudzić od niej kolejne kosztowności. Tym razem jednak na miejscu umówionego spotkania przy ulicy Fasolowej czekali na niego kryminalni z komendy przy ulicy Wilczej. Gdy 42-latek zorientował się, że wpadł w pułapkę, podjął krótką próbę ucieczki, lecz został błyskawicznie obezwładniony i zatrzymany przez śródmiejskich policjantów.

42-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia

Zatrzymany 42-letni obywatel Polski został przewieziony do komendy rejonowej w Śródmieściu, gdzie przedstawiono mu dwa zarzuty dotyczące oszustw. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, która nadzoruje całe postępowanie, sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a policja zaznacza, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl

