Kiedy otwarcie Julinek Park w 2026 roku? Start sezonu już 18 kwietnia

Wielbiciele zabawy na świeżym powietrzu mogą już szykować się na wycieczkę pod Warszawę. Julinek Park, położony w samym sercu Puszczy Kampinoskiej, wraca do życia po zimie. Oficjalne otwarcie sezonu zaplanowano na sobotę 18 kwietnia. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ tego samego dnia przypada Światowy Dzień Cyrku. To idealny moment na start, biorąc pod uwagę przeszłość tego miejsca. Dawniej w Julinku znajdowała się słynna baza cyrkowa, która służyła artystom jako zaplecze treningowe i techniczne w czasie, gdy nie dawali występów.

18 kwietnia świętujemy Światowy Dzień Cyrku stąd uznaliśmy, że to bardzo dobra data na otwarcie i chcemy jak najbardziej przenieść naszych gości w ten klimat cyrkowy, w ten nasz świat cyrku - powiedziała Patrycja Orczykowska, dyrektor operacyjna Julinek Park.

Park do dziś czerpie z tej wyjątkowej tradycji. Na jego terenie wciąż funkcjonuje Państwowa Szkoła Cyrkowa, a klimat cyrku jest wyczuwalny na każdym kroku. Podczas pierwszego weekendu sezonu goście będą mogli poczuć tę atmosferę jeszcze mocniej niż zwykle, biorąc udział w specjalnie przygotowanych wydarzeniach nawiązujących do historii tego miejsca.

Warsztaty cyrkowe i park linowy w Julinku. Jakie atrakcje czekają na dzieci?

Głównym punktem weekendu otwarcia będą specjalne zajęcia przygotowane przez uczniów szkoły cyrkowej. Młodzi artyści wyjdą do ludzi, aby uczyć ich podstawowych sztuczek i sprawności. Zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli spróbować swoich sił w zadaniach, które na co dzień wykonują profesjonaliści na arenie. Oprócz tych nowości na miejscu dostępne będą wszystkie stałe punkty programu, które przyciągają rodziny z całego regionu: strefa karuzel, park linowy, dmuchańce oraz minigolf.

Współpracujemy z naszą szkołą cyrkową i z jej uczniami, którzy w weekend otwarcia, czyli 18-19 kwietnia będą prowadzili warsztaty cyrkowe. Będą uczyli sztuczek i różnych cyrkowych umiejętności - tłumaczyła Patrycja Orczykowska w rozmowie z Jakubem Krzyżakiem.

To jednak nie koniec niespodzianek, bo park planuje kolejne nowości. W nadchodzących miesiącach mają pojawić się zupełnie nowe urządzenia w strefie karuzel i dmuchańców. Gdy zrobi się cieplej i słońce zacznie mocniej grzać, uruchomiona zostanie także strefa wodna z basenami i zjeżdżalniami. Na razie dyrekcja nie zdradza wszystkich szczegółów nowych inwestycji, zachęcając do śledzenia mediów społecznościowych, gdzie informacje o nowych zabawkach będą pojawiać się regularnie.

Godziny otwarcia Julinek Park i konkursy z nagrodami. Jak zaplanować wizytę?

Wielki start w najbliższą sobotę zaczyna się punktualnie o godzinie 10:00. Już przed bramami na gości będzie czekać miłe powitanie – animatorzy na szczudłach oraz darmowy popcorn dla każdego, kto zdecyduje się odwiedzić park w ten wyjątkowy dzień. Organizatorzy przygotowali też konkursy, w których będzie można zdobyć darmowe vouchery na kolejne wejścia do parku oraz specjalną cyrkową grę planszową "SpyGuy". Warto więc pojawić się rano, aby skorzystać z pełnego programu animacji i powalczyć o upominki.

Powitanie nastąpi o godzinie 10.00 popcornem przed kasami z naszymi animatorami i szczudlarzami. Przewidujemy dla was moc atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie - zapraszała dyrektor operacyjna obiektu.

Jeśli chodzi o harmonogram na kolejne miesiące, przez najbliższy czas park będzie działał wyłącznie w soboty i niedziele. Taki tryb weekendowy potrwa aż do zakończenia roku szkolnego. Dopiero od 29 czerwca, czyli od początku wakacji, Julinek będzie otwarty dla zwiedzających przez siedem dni w tygodniu. Po sezonie urlopowym, we wrześniu, bramy parku znów będą otwarte tylko w weekendy. To świetna wiadomość dla rodzin, które szukają pomysłu na aktywny wypoczynek blisko natury bez konieczności planowania dalekich wyjazdów.