Nowe otwarcie w dyplomacji Węgier

Polityczne trzęsienie ziemi nad Dunajem zwiastuje również nowe podejście do relacji międzypaństwowych. Szef triumfującej formacji otwarcie mówi o swoich pierwszych planach wyjazdowych, stawiając Polskę na szczycie priorytetowych kierunków. Konkretne zapewnienie padło w trakcie spotkania z dziennikarzami w węgierskiej stolicy.

- Planuję odwiedzić Warszawę na początku maja - powiedział podczas konferencji prasowej w Budapeszcie Peter Magyar, lider Tiszy - ugrupowania, które zwyciężyło w niedzielę w wyborach parlamentarnych.

Peter Magyar stawia na relacje z Polską. To kierunek symboliczny

Deklaracja przyjazdu nad Wisłę absolutnie nie jest dziełem przypadku. Triumfator niedzielnego głosowania już w czasie wyścigu o głosy wyborców wielokrotnie akcentował wagę sojuszu między Warszawą a Budapesztem. Zwycięski polityk od dawna sugerował, że jego debiutanckie kroki na dyplomatycznych salonach będą nosiły znamiona historycznego symbolu. Celem tych działań jest odświeżenie dwustronnych kontaktów, które przez długie lata uchodziły za niezwykle bliskie.

Lider partii Tisza odwiedzi również Wiedeń i Brukselę

Polska stolica stanowi jednak zaledwie preludium do wzmożonych działań dyplomatycznych nowego węgierskiego lidera. Harmonogram jego zagranicznych wojaży obejmuje również wizyty w innych ważnych ośrodkach na mapie Europy. Z wcześniejszych deklaracji jasno wynika, że zaraz po opuszczeniu Warszawy polityk skieruje się do Austrii oraz Belgii. Taki rozkład jazdy dobitnie świadczy o ambicjach szybkiego nawiązania konstruktywnego dialogu na szczeblu unijnym i regionalnym.

Spektakularny triumf partii Tisza. Koniec ery Fideszu

Niedzielne głosowanie całkowicie przemeblowało węgierską scenę polityczną. Spływające z komisji dane potwierdzają absolutną dominację formacji Tisza w tamtejszym Zgromadzeniu Narodowym. Po przeliczeniu niemal wszystkich kart do głosowania wiadomo już, że zwycięzcy obejmą aż 138 foteli w parlamencie liczącym 199 miejsc. Taki rezultat gwarantuje im większość konstytucyjną, co pozwala na bezproblemowe i samodzielne forsowanie kluczowych reform.

Dotychczasowi włodarze z koalicji Fidesz-KDNP zanotowali bolesną porażkę, uzyskując zaledwie 55 mandatów. Parlamentarne ławy zasilą również przedstawiciele skrajnie prawicowej formacji Mi Hazank, którym przypadło sześć miejsc. Obywatele tłumnie ruszyli do lokali wyborczych, a frekwencja dobiła do poziomu blisko 80 procent. Swój głos oddało prawie 6 milionów uprawnionych, co dobitnie obrazuje ogromne zainteresowanie obywateli sprawami państwa.

Tak potężny mandat zaufania dla nowego ugrupowania brutalnie kończy wieloletni monopol poprzedniej władzy. Siła, która dotąd pozwalała rządzącym na swobodne kształtowanie prawa, przechodzi teraz w ręce zupełnie nowej formacji politycznej. Taka sytuacja stwarza dogodne warunki do przeprowadzenia głębokich reform państwowych oraz radykalnej zmiany kursu w dyplomacji. Zaplanowana wizyta w Warszawie może stanowić pierwszą jaskółkę nadchodzącego zwrotu w polityce międzynarodowej Budapesztu.

Źródło: PAP