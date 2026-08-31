Pijany Chińczyk miał trudności z przejechaniem ronda. Okazało się, że prawo jazdy kupił w sieci

Nietypowa interwencja w Wólce Kosowskiej

Policjanci piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie zauważyli na ulicy Nadrzecznej w Wólce Kosowskiej dziwne zachowanie kierującego Lexusem.

Kierowca nie tylko zapomniał o włączeniu w swoim aucie świateł, ale też miał wyraźny problem z prawidłowym pokonaniem skrzyżowania o ruchu okrężnym. Takie niecodzienne trudności z przejechaniem ronda zaniepokoiły policjantów na tyle, że przy pomocy sygnałów świetlnych i dźwiękowych dali kierującemu polecenie zatrzymania pojazdu.

Kierowca zamiast od razu zareagować zachował się nerwowo - zaczął skręcać, uszkadzając przy tym szlaban wjazdowy na jedno z osiedli.

Chińczyk kupił prawko w sieci

Okazało się, że za kierownicą auta siedział 35-letni obywatel Chin. Od mężczyzny wyraźnie wyczuwalna była woń alkoholu, a jego mowa była bełkotliwa. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że ma on w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna początkowo stawiał opór i nie chciał wykonywać poleceń policjantów, okazując niezadowolenie z tego, że zostaje zatrzymany.

Podczas kontroli funkcjonariusze zwrócili również uwagę na jego dokument prawa jazdy. Wzbudził on ich wątpliwości i nie wyglądał na autentyczny, a z samej rozmowy z mężczyzną wynikało, ze zakupił go przez Internet. Policjanci zatrzymali dokument, który zostanie przekazany do opinii biegłego.

W wyniku zdarzenia 35-latek trafił do policyjnej celi, a należącego do niego auto zostało zabezpieczone na parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary. Następnego dnia 35-latek usłyszał zarzuty karne dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Niewykluczone jest również ich rozszerzenie o przestępstwo z art. 270 Kodeksu karnego, dotyczące m. in. podrabiania lub posługiwania się podrobionym dokumentem.

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