Koszmarny wypadek autobusu pod Wyszkowem. 19 osób w szpitalu, 10 w stanie ciężkim!

Wypadek autobusu na Mazowszu. 19 osób w szpitalu, droga krajowa nr 62 zablokowana

Do poważnego wypadku doszło w czwartek (12 lutego) na drodze krajowej nr 62 w województwie mazowieckim. Przed godz. 5 autobus, którym jechały 32 osoby (31 pełnoletnich pasażerów i 54-letni kierowca) wypadł z jezdni i wpadł do rowu na odcinku między Kamieńczykiem a Pustymi Łąkami. To trasa położona pomiędzy Łochowem a Wyszkowem. W wyniku zdarzenia 19 osób trafiło do pobliskich szpitali. Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" podkom. Kinga Sokół w Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, 10 osób jest w stanie ciężkim, w tym jedna nieprzytomna. Na miejscu natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową. Do działań skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną oraz policję. Lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował najciężej rannych do szpitala.

Autobus zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Policja podała możliwą przyczynę

Jakie był okoliczności wypadku? Wiadomo, że autobus nagle zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia i będą wyjaśniać, czy przyczyną były warunki drogowe, błąd kierowcy, czy usterka techniczna pojazdu. Jak przekazała w rozmowie podkom. Kinga Sokół, według wstępnych doniesień 54-letni kierujący zjechał z trasy, bo wybiegło na nią jakieś dzikie zwierzę i chciał uniknąć zderzenia. - Kierowca był trzeźwy - zapewniła policjantka.

Ogromne utrudnienia na DK 62

Droga krajowa nr 62 w miejscu wypadku jest obecnie nieprzejezdna. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korzystać z wyznaczonych objazdów - od Wyszkowa w stronę Łochowa oraz z Łochowa w kierunku S8, wyznaczono przez miejscowość Kamieńczyk. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie wprowadzony chociaż ruch wahadłowy. Służby apelują o ostrożność oraz stosowanie się do poleceń wydawanych na miejscu. Więcej informacji ma zostać przekazanych po zakończeniu wstępnych czynności prowadzonych przez służby.

10

Wyciągał ciała ze spalonego auta. "Najpierw kierowcę, potem dziecko"