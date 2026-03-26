Syreny alarmowe zawyją w pow. wołomińskim (27.03.2026)

Test Systemu Wczesnego Ostrzegania na terenie powiatu wołomińskiego zostanie przeprowadzony w piątek, 27 marca. Mieszkańcy mogą usłyszeć wycie syren alarmowych w godz. 9:00-14:00. Urzędnicy przewidują emitowanie komunikatów głosowych lub krótkich sygnałów dźwiękowych.

"Celem uruchomienia syren jest sprawdzenie poprawności działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach. W ramach testu emitowany będzie krótki, pięciosekundowy sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy: »Uwaga, uwaga, próba syren«" - doprecyzowali w czwartkowej notce przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju

Jak jednocześnie dodali, mieszkańcy, którzy usłyszą dźwięk syren, powinni zachować spokój. Dźwięki nie mają zmusić ich do podejmowania żadnych konkretnych działań, gdyż nie będą oznaczać realnego zagrożenia. Regularne testy pozwalają za to upewnić się, że systemy działają prawidłowo, a sygnał będzie słyszalny tam, gdzie jest to konieczne. Dzięki temu w przypadku rzeczywistego zagrożenia możliwe jest szybkie i skuteczne ostrzeżenie ludności. To ważny element dbania o bezpieczeństwo publiczne, który wymaga współpracy i zrozumienia ze strony mieszkańców.

Dodatkowo testy syren pełnić mogą ważną funkcję edukacyjną. Pozwalają mieszkańcom oswoić się z dźwiękiem alarmów, nauczyć się rozróżniać ich znaczenie oraz przypominają, jak należy się zachować w sytuacjach kryzysowych. To praktyczna forma budowania świadomości i odpowiednich nawyków, które mogą mieć kluczowe znaczenie w razie wystąpienia realnego zagrożenia.

9

