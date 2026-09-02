Podejrzane pakunki na ławce w Warszawie. Trwa akcja pirotechników

Tajemnicze znalezisko z przewodami w Warszawie 02.09.2026

Funkcjonariusze stołecznej straży miejskiej dokonali zaskakującego odkrycia w trakcie środowego patrolu. Drugiego września, tuż przed godziną szesnastą, mundurowi zauważyli na jednej z ławek zagadkowe paczki oplecione kablami. Wygląd znaleziska natychmiast skłonił ich do wezwania wsparcia w postaci strażaków oraz policjantów. Wspólnie zadbano o szybkie i skuteczne odizolowanie niebezpiecznego miejsca od osób postronnych.

− Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy podejmą dalsze kroki w stosunku do tajemniczych znalezisk i ocenią, czy stanowią one zagrożenie − przekazał w rozmowie z mediami mł. asp. Jakub Gontarek ze stołecznej komendy.

Utrudnienia komunikacyjne na Pradze-Południe

Zagrożenie zlokalizowano w rejonie ulicy Żupniczej, co mocno wpłynęło na ruch drogowy na Pradze-Południe. W konsekwencji pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi zmianami w kursowaniu czterech linii autobusowych: 102, 123, 173 oraz 202.

Zarząd Transportu Miejskiego wyznaczył trasy zastępcze dla pojazdów komunikacji miejskiej:

l.123, 173, 202 > Metro Stadion Narodowy / Dw. Wschodni (Lubelska): ..- Mińska – Grochowska – Lubelska -..

l.102 > Metro Stadion Narodowy: ..- Żupnicza – Chodakowska – Mińska – Grochowska -..

l.173 > Stara Miłosna (Graniczna): ..- Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Podskarbińska – Dwernickiego -..

l.123 > Dw. Wschodni (Kijowska): ..- Lubelska – Zamoyskiego – Grochowska – Podskarbińska – Stanisławowska – Mińska-..

l.102 > PKP Olszynka Grochowska: ..- Grochowska – Podskarbińska – Stanisławowska – Mińska – Chodakowska – Żupnicza -..

l.202 > PKP Gocławek: ..- Grochowska – Podskarbińska – Chrzanowskiego -..

Warszawiacy dostali tajemnicze paczki. Po otwarciu doznali szoku:

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