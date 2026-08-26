Wilanów. Pobicie z 15 sierpnia zakończyło się poważnymi obrażeniami

15 sierpnia w Wilanowie napastnik zaatakował mężczyznę, którego - jak ustalili policjanci - wcześniej nie znał. Przewrócił go na ziemię, a potem bił i kopał. Poszkodowany doznał licznych obrażeń, w tym złamań kości.

Monitoring pomógł ustalić, kogo szukają policjanci

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z komisariatu w Wilanowie. Zbierali informacje i analizowali monitoring, żeby ustalić tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak oraz miejsce, w którym mógł przebywać. W ten sposób ustalili wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek ze zdarzeniem.

Kilka dni temu policjanci pojechali pod ustalony adres i rozpoczęli obserwację. Szybko zauważyli mężczyznę, którego wizerunek wcześniej ustalili. Zatrzymali go i przewieźli do komisariatu.

Po zatrzymaniu wyszło na jaw, że był też poszukiwany

Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był też poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości. Jeden z nakazów doprowadzenia wydał Sąd Okręgowy w Katowicach w związku z karą blisko 2 lat pozbawienia wolności. Drugi wydał Sąd Rejonowy w Mysłowicach. Chodziło o karę 99 dni pozbawienia wolności.

Po zatrzymaniu kryminalni wykonali czynności procesowe i przeszukali miejsce jego pobytu. Znaleźli tam elementy garderoby odpowiadające ubraniom widocznym na zabezpieczonym monitoringu. Zebrany materiał pozwolił na przedstawienie zarzutu spowodowania obrażeń ciała z art. 157 § 1 Kodeksu karnego. Za ten czyn grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Po zakończeniu czynności policjanci doprowadzili zatrzymanego do zakładu karnego. Będzie tam odbywał wcześniej orzeczone kary, zgodnie z wydanymi nakazami doprowadzenia.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI