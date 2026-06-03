Policja apeluje przed długim weekendem. Zapowiadają wzmożone działania

Kontrole drogowe w Boże Ciało 2026. Policja apeluje do kierowców

"Przed nami długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. [...] Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - przekazali w komunikacie z 3 czerwca przedstawiciele Polskiej Policji.

Zanim wyruszymy na wypoczynek, powinniśmy dokładnie sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu. Służby radzą także mądrze zabezpieczyć bagaże i wcześniej przemyśleć optymalną drogę dojazdu do celu podróży. Nie wolno zapominać o zapinaniu pasów oraz używaniu fotelików dla najmłodszych pasażerów. Kategorycznie zabrania się prowadzenia jakichkolwiek pojazdów pod wpływem alkoholu.

"Ważnym elementem służby będzie również dyscyplinowanie kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości. Przypominamy, że policjanci wykorzystują w służbie laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu i pojazdy wyposażone w wideorejestrator. Kierujących, zwłaszcza motocyklistów, przestrzegamy przed brawurą i lekkomyślnością na drodze" - zaznaczyli mundurowi.

Więcej patroli na drogach, łamiących przepisy czekają konsekwencje

Głos przed długim weekendem zabrał również przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji. Asp. Kamil Sobótka zaznaczył, że o zachowanie bezpieczeństwa muszą dbać wszyscy użytkownicy dróg. - Policjanci ruchu drogowego będą zwracać szczególną uwagę na prędkość, stan trzeźwości kierujących, prawidłowe przewożenie pasażerów, w tym dzieci, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz zachowania zagrażające innym uczestnikom ruchu. Funkcjonariusze będą również reagować na wykroczenia popełniane przez kierujących jednośladami i hulajnogami elektrycznymi - przekazał.

Z kolei zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu potwierdził, że wzmożone działania prowadzone będą przez mundurowych w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości.

Lekceważenie obowiązujących przepisów drogowych kończy się dotkliwymi karami pieniężnymi, a w razie wypadku konsekwencje bywają tragiczne w skutkach. Kierowcy powinni więc wykazać się dużą odpowiedzialnością, aby chronić zdrowie i życie własne oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Warszawska policja zatrzymała 70-latka. Miał wchodzić na posesje dyplomatów - zobacz zdjęcia:

9

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru