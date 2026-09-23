Policja reaguje na materiał portalu Zero.pl. Zaskakujące kulisy interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka

Awantura na warszawskiej Białołęce

Z ustaleń dziennikarzy portalu Zero.pl wynika, że wszystko zaczęło się 14 sierpnia na Białołęce w Warszawie. Główną rolę odegrała w nim Monika Horna-Cieślak, która natknęła się na burzliwą sytuację. Zgodnie z relacją serwisu, zdenerwowana matka w agresywny sposób szarpała swoje dziecko i krzyczała. Gdy Rzeczniczka Praw Dziecka spróbowała interweniować, kobieta odpyskowała jej używając ostrych wulgaryzmów. Właśnie ta krótka wymiana zdań zapoczątkowała całą lawinę urzędniczych i policyjnych procedur.

Portal Zero.pl donosi, że wezwani policjanci początkowo zbadali sytuację domowników, jednak powstrzymali się od radykalnych ruchów. Temat trafił do sądu rodzinnego, lecz ten również nie dostrzegł przesłanek do odseparowania pociech i nakazał przeprowadzić pilny wywiad środowiskowy. Wyznaczony kurator zjawił się pod wskazanym adresem następnego dnia, jednak on także – wedle ustaleń dziennikarzy – nie zauważył żadnego zagrożenia, które usprawiedliwiałoby natychmiastowe odebranie dzieci.

Mimo początkowego spokoju, bieg zdarzeń drastycznie przyspieszył. Jak informuje Zero.pl, doszło do kluczowego spotkania mundurowych z Rzeczniczką Praw Dziecka. Niedługo po nim wyznaczona do sprawy policjantka poleciła dorosłym natychmiastowo opuścić lokal i nałożyła na nich rygorystyczny zakaz zbliżania się do pociech. W efekcie trzyletnie oraz czteroletnie maluchy przymusowo trafiły do placówki opiekuńczej. Autorzy reportażu podkreślają, że decydująca o tym funkcjonariuszka przyznała podczas rozprawy, iż wydając ten nakaz, nie zamieniła słowa z rodziną i w ogóle ich nie widziała na oczy.

Wymiar sprawiedliwości ponownie zbadał sprawę i zarządził bezzwłoczne oddanie maluchów prawnym opiekunom. Sąd skrytykował służby, nazywając ich kroki zachowaniem „rażąco nieproporcjonalnym”, noszącym „znamiona przemocy instytucjonalnej”. Ten łańcuch incydentów – od ulicznej kłótni po wywiezienie maluchów do placówki – stanowi obecnie główną oś sporu pomiędzy dziennikarzami a urzędniczką państwową, do którego odniosła się właśnie warszawska policja.

Komenda Stołeczna Policji odpowiada. To nie była narada z RPD

Mundurowi opublikowali na portalu X specjalne oświadczenie. Wyjaśniono, że 15 sierpnia w KSP zorganizowano wyłącznie robocze konsultacje wokół bezpieczeństwa małoletnich. Stanowczo odcięto się od doniesień, jakoby była to narada o nakładaniu sankcji na opiekunów. Zaznaczono również, że Komendant Stołeczny Policji nie uczestniczył w tym spotkaniu.

Reakcja policji. Decyzja nie była skutkiem wyłącznie awantury z Moniką Horną-Cieślak

Stróże prawa argumentują, że ich ostateczny ruch nie był podyktowany wyłącznie uliczną awanturą z 13 sierpnia. W oświadczeniu wskazano, że mundurowi przeanalizowali opinie z wielu instytucji, w tym od kuratora, pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych. Jak ujawniono, rodzice byli już wcześniej objęci procedurą Niebieskiej Karty oraz nadzorem sądowym w dwóch stołecznych dzielnicach, w których rezydowali w przeszłości.

Dlaczego wydano nakaz opuszczenia mieszkania?

Najwięcej wątpliwości wzbudziło postanowienie funkcjonariuszki, polecające opiekunom opuszczenie lokum i zabraniające kontaktu z pociechami. Według portalu Zero.pl policjantka w ogóle nie spotkała się z rodziną. Komenda tłumaczy, że działanie to wynikało z analizy wszystkich zebranych materiałów, a nie z pojedynczego wybryku. Przypomniano, że policyjne mechanizmy interwencyjne są wdrażane natychmiastowo, jednak w żadnym razie nie przesądzają o ostatecznym losie małoletnich.

Rola sądu w umieszczeniu małoletnich w pieczy zastępczej

W oświadczeniu zaznaczono, że mundurowi nie orzekają o przeniesieniu dzieci do pieczy zastępczej. Gdy procedury wymuszają doraźne zabezpieczenie maluchów, policjanci jedynie zapewniają im wstępną opiekę, a o miejscu pobytu rozstrzyga sędzia. To właśnie sąd – co opisał Zero.pl – finalnie nakazał natychmiastowe odesłanie małoletnich do ich biologicznych rodziców.

Użycie psa policyjnego na Białołęce. Komenda zasłania się tajemnicą

Mundurowi wyjaśnili także kwestię zaangażowania psa służbowego. Zapewniono, że użycie psa nie miało związku z dziećmi, a wynikało z zupełnie innych aspektów interwencji w lokalu. Komenda zastrzegła jednocześnie, że z uwagi na konieczność ochrony prywatności bliskich, nie zamierza publicznie ujawniać pozostałych detali i szczegółów tego głośnego postępowania.

Emocje po publikacji w Zero.pl

Po publikacji Zero.pl zderzyły się dwie skrajne narracje: surowa krytyka instytucji oparta na słowach sądu oraz tłumaczenia RPD, która widząc akty „silnej i gwałtownej przemocy”, musiała reagować. Teraz do sporu dołączają mundurowi. Policja twardo broni własnych wyjaśnień i przekonuje, że ostateczne decyzje stanowiły efekt obiektywnej analizy obszernego materiału, a nie wyłącznie następstwo jednej, ulicznej konfrontacji.

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na portalu https://t.co/zZwSlOrdCc informujemy, że 15 sierpnia w Komendzie Stołecznej Policji odbyło się spotkanie o charakterze roboczym, które dotyczyło sytuacji rodziny oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem małoletnich. Nie miało ono… https://t.co/0m0Y3qGvr3— Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 23, 2026

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