Policyjny Black Hawk krążył nad Warszawą. Kontrterroryści zjechali na linach prosto na dach

Kamil Durajczyk
2026-04-07 9:01

We wtorkowy poranek w rejonie warszawskiego ronda Zgrupowania AK "Radosław" rozegrały się sceny przypominające kadr z filmu akcji. Nad jednym z budynków zawisł policyjny śmigłowiec Black Hawk, z którego desantowali się kontrterroryści. Funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania wymierzone w osoby podejrzewane o popełnienie poważnych przestępstw.

Akcja kontrterrorystów przy rondzie Radosława w Warszawie

We wtorek od samego świtu na jednym ze stołecznych osiedli niedaleko ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" trwają intensywne działania policyjne z udziałem jednostek kontrterrorystycznych.

Z relacji świadków publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że około godziny 6:00 nad blokiem mieszkalnym pojawił się śmigłowiec Black Hawk. Z pokładu maszyny na dach budynku opuściła się na linach grupa funkcjonariuszy jednostki specjalnej. Spektakularny desant miał miejsce w rejonie ulic Kłopot i Burakowskiej, na granicy stołecznego Żoliborza oraz Woli.

Katarzyna Nowak, pełniąca funkcję dyrektorki biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji, potwierdziła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że operację w stolicy realizują funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

- Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (...) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - przekazała rzeczniczka.

Przedstawiciele radomskiej jednostki na obecnym etapie odmawiają udzielania jakichkolwiek szczegółowych informacji na temat prowadzonych działań.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy Radia Eska wynika, że to realizacja wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną. Brał w niej udział udział policyjny Black Hawk i funkcjonariusze z kilku jednostek kontrterrorystycznych. Ponadto to nie był jedyny adres, pod którym w związku z tą sprawą od rana działały służby. 

Likwidacja fabryki śmierci pod Przasnyszem! Gang produkował tony nielegalnych środków. W akcji Black Hawk
Akcja policjantów z użyciem śmigłowca Black Hawk o poranku w Warszawie
