Poważne zdarzenie w metrze! Podano tragiczne szczegóły

Tragiczne zdarzenie w warszawskim metrze. Kobieta zginęła na stacji Wilanowska

Co wydarzyło się wczoraj w warszawskim metrze? Wieczorem pasażerowie musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami, mówiono o śmiertelnym wypadku. We wtorek wieczorem na stacji Metro Wilanowska na pierwszej linii warszawskiego metra doszło do tragicznego zdarzenia. Około godziny 19.20 kobieta znalazła się pod wjeżdżającym na stację pociągiem. Mimo szybkiej reakcji służb nie udało się jej uratować. Jak podał Miejski Reporter, nie był to wypadek, a kobieta sama wskoczyła pod nadjeżdżający skład. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż zakładową metra oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli działania na miejscu zdarzenia, jednak obrażenia okazały się śmiertelne. Lekarz stwierdził zgon kobiety na miejscu. Dokładne okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora, który zdecyduje o dalszym toku postępowania.

Zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w funkcjonowaniu pierwszej linii warszawskiego metra. Ruch pociągów został częściowo wstrzymany, a sześć stacji wyłączono z użytkowania. Składy kursowały w dwóch skróconych pętlach: na odcinku Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny. Największe utrudnienia odczuli pasażerowie podróżujący przez Mokotów i Ursynów, gdzie stacje znajdujące się między wyłączonymi fragmentami linii zostały czasowo zamknięte. Aby ograniczyć skutki paraliżu komunikacyjnego, Warszawski Transport Publiczny uruchomił zastępczą linię autobusową. Autobusy kursowały na trasie Metro Politechnika – Waryńskiego – Batorego – aleja Niepodległości – aleja Wilanowska – Rolna – aleja Harcerzy Rzeczypospolitej – aleja Komisji Edukacji Narodowej – Metro Stokłosy. Na stacji Wilanowska oraz w jej najbliższym otoczeniu przez kilka godzin pracowały służby zabezpieczające miejsce zdarzenia.

Gdzie szukać pomocy?Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123pokonackryzys.plW sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

