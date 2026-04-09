Prawie cała Polska na żółto. IMGW wydał ostrzeżenia, na co trzeba uważać?

Ostrzeżenia IMGW dla prawie całego kraju - na co trzeba uważać? (9/10.04.2026)

Alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami obejmują wszystkie województwa. Instytut prognozuje przymrozki od około -3℃ do maksymalnie -7℃ przy gruncie. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godz. 22:00 w czwartek, 9 kwietnia i pozostaną w mocy do piątkowego poranka.

Ponadto w czwartek wieczorem obowiązywać zaczną ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Obejmą one częściowo województwa lubelskie i podkarpackie, gdzie w nocy prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu oraz temperatura do nawet -5℃ przy gruncie. Alerty pozostaną w mocy do godz. 8:00 w piątek.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Sytuacja pogodowa często zmienia się dynamicznie, dlatego warto na bieżąco sprawdzać komunikaty wydawane przez IMGW.

Prognoza pogody na piątek i sobotę (10-11.04.2026)

Już w piątek, 10 kwietnia na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Większe zachmurzenia wystąpią jedynie na południu i południowym zachodzie. Na obszarze tym prognozowane są słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5-6℃ na północy i północnym wchodzie, przez 9-10℃ w centrum, do 11℃ na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Lokalnie na zachodzie wiatr porywisty.

W sobotę, 11 kwietnia na zachodzie będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze nastąpi wzrost zachmurzenia i lokalnie pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 4-5℃ na Wybrzeżu, przez 8-7℃ na wschodzie, do 13-15℃ na zachodzie. Wiatr będzie słaby, z kierunków północnych.

