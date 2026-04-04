Przemycali papierosy balonami z GPS-em. Kolejne zatrzymania w sprawie gangu przemytników

Balony z GPS i rozbicie grupy przestępczej

Przestępczy syndykat zajmował się nielegalnym przerzutem wyrobów tytoniowych z terytorium Białorusi, używając do tego celu specjalnych balonów.

W ręce organów ścigania wpadła czwórka podejrzanych, którym zarzuca się aktywność w mafii przemytniczej oraz uszczuplenie państwowej kasy na kwotę przekraczającą dwa miliony złotych.

Sprawa ma charakter wielowątkowy, a sprawcom grozi nawet dwanaście lat za kratkami.

Jak przekazał rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski, wśród zatrzymanych są trzy osoby płci męskiej oraz kobieta w wieku od 36 do 45 lat. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem papierosów z Białorusi do Polski.

- Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na przemycie papierosów do Polski zza wschodniej granicy, tj. z Republiki Białorusi, z których to przestępstw członkowie tej grupy uczynili sobie stałe źródło dochodu – przekazał prok. Świderski.

Milionowe straty państwa i kolejne planowane aresztowania w śledztwie

Śledczy zarzucają podejrzanym również wprowadzanie na rynek papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy, co spowodowało straty dla budżetu państwa przekraczające 2 mln zł. Według ustaleń proceder trwał od września 2025 roku do lutego 2026 roku.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów, choć złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zaznacza, że sprawa wciąż się rozwija i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

W lutym, w ramach tego samego śledztwa, aresztowano już pięciu mężczyzn. Z ustaleń wynika, że grupa działała w powiecie bialskim i w tym czasie przemyciła do Polski co najmniej 48 tys. paczek papierosów różnych marek.

