Przerażające odkrycie w lesie. Martwe szczeniaki porzucone i zawinięte w folię

Makabryczne znalezisko przy ul. Spacerowej w Markach

Z samego rana 11 maja spacerujący po lesie niedaleko ulicy Spacerowej w Markach dokonali drastycznego odkrycia. Na lokalnym forum internetowym zrzeszającym miłośników zwierząt szybko rozeszła się wieść o odnalezieniu ciał bardzo młodych, zaledwie kilkutygodniowych szczeniaków. Niektóre z tych bezbronnych stworzeń zostały brutalnie umieszczone w foliowych reklamówkach. Ten akt okrucieństwa wstrząsnął mieszkańcami i wywołał powszechne oburzenie.

O dramatycznej sytuacji od razu powiadomiono służby. Policjanci natychmiast rozpoczęli dochodzenie, mające na celu odnalezienie osoby odpowiedzialnej za ten bezduszny czyn. Jak przekazała nam oficer prasowy, podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości właściciela tych zwierząt.

Z wstępnych ocen wynika, że martwe zwierzęta leżały w zaroślach od kilku do maksymalnie kilkunastu godzin, zanim zostały zauważone.

6

Pilnie poszukiwana psia matka i nagroda dla informatorów

W obliczu tak makabrycznego zdarzenia, do mieszkańców wystosowano gorącą prośbę o wsparcie w rozwikłaniu zagadki. Służby i aktywiści szukają świadków, którzy mogli zwrócić uwagę na nietypowo zachowujących się ludzi lub zaparkowane pojazdy w rejonie leśnym przy Spacerowej. Przydatne będą też wszelkie zasłyszane rozmowy, które mogłyby naprowadzić na trop sprawcy. Każdy drobny detal może mieć ogromne znaczenie dla śledztwa.

Ogromny niepokój budzi również sytuacja matki odnalezionych szczeniąt. Samica z pewnością desperacko poszukuje swojego potomstwa i przeżywa ogromny stres. Co gorsza, brak możliwości karmienia młodych sprawia, że zatrzymany w jej organizmie pokarm stwarza realne niebezpieczeństwo dla jej życia. Aby przyspieszyć ujęcie winnego, ufundowano nagrodę finansową wynoszącą tysiąc złotych za przekazanie kluczowych informacji, gwarantując przy tym zgłaszającym absolutną dyskrecję.

Sprawdź również zdjęcia innych małych psów, które odnaleziono porzucone w kartonie w leśnej głuszy:

Porzucone psy czekają na adopcję