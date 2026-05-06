Rekordowa liczba kobiet w polskim mieście. Złamano magiczną barierę

Warszawa na szczycie zestawienia GUS
Zestawienie Głównego Urzędu Statystycznego na 2024 rok nie pozostawia złudzeń w kwestii rozkładu płci. Wówczas w stolicy naszego kraju żyło dokładnie 1 002 136 pań. Co ciekawe, żadna inna miejscowość w Polsce nie zdołała dotychczas przebić tego imponującego, milionowego pułapu.
Dlaczego Polki tak chętnie wybierają stolicę?
Taki obrót spraw ma swoje solidne uzasadnienie ekonomiczne i społeczne. Mazowiecka metropolia kusi mieszkanki innych regionów potężnymi perspektywami zawodowymi oraz naukowymi. Stolica gwarantuje dostęp do renomowanych uczelni, globalnych korporacji i bogatej bazy rozrywkowej. Dodatkowo przeprowadzka do tego miasta wiąże się zazwyczaj z dużo bardziej opłacalnymi posadami oraz dostępem do nowoczesnych technologii.
Kobiety dominują w strukturze społecznej Warszawy
Trend widoczny nad Wisłą idealnie wpisuje się w globalną tendencję, według której panie przeważają liczebnie w potężnych aglomeracjach. Taka sytuacja wynika bezpośrednio z faktu dłuższego życia obywatelek oraz ich masowej migracji do obszarów zurbanizowanych. W konsekwencji to właśnie one w decydującym stopniu napędzają stołeczną gospodarkę i kreują lokalną przestrzeń publiczną.
Warszawa pozostaje absolutnym liderem demograficznym
Osiągnięcie tak spektakularnego wyniku stanowi doskonałe potwierdzenie potęgi regionu. Największa metropolia w Polsce od dekad utrzymuje status niezwykle zróżnicowanego tygla kulturowego, stale kusząc nowych osadników swoimi atutami.
Według aktualnych analiz i prognoz Głównego Urzędu Statystycznego na 2025 rok całościowa populacja tej lokalizacji wynosi ponad 1,86 miliona obywateli. Dla porównania w tym samym czasie liczba zameldowanych tam mężczyzn osiągnie poziom zaledwie około 870 tysięcy.