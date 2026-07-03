Renata Kaznowska traci stołek w ratuszu. Wieloletnia wiceprezydentka komentuje swoją dymisję

Renata Kaznowska zrezygnowała ze stanowiska wiceprezydentki Warszawy.

Była współpracowniczka Rafała Trzaskowskiego opublikowała oświadczenie, w którym dziękuje za trzydziestoletnią karierę w samorządzie.

Dymisja wiceprezydentki to bezpośredni skutek kryzysu w warszawskim ratuszu po aferze związanej ze Szpitalem Południowym.

Renata Kaznowska przerywa milczenie po odejściu z ratusza

Rafał Trzaskowski w piątek rano (3 lipca) przekazał informacje o znaczących zmianach w strukturach stołecznego samorządu. Prezydent Warszawy potwierdził, że rezygnacje złożyły dwie jego zastępczynie: Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra. Obie decyzje zostały oficjalnie zaakceptowane przez włodarza miasta. Niedługo po tej wiadomości w mediach społecznościowych pojawił się oficjalny komunikat Renaty Kaznowskiej. Była wiceprezydentka podsumowała w nim swoją wieloletnią działalność na rzecz stolicy i skierowała słowa wdzięczności do osób, z którymi przez ten czas współpracowała.

- Szanowni Państwo, odchodzę bez żalu i złych emocji. Jestem dumna z mojej ponad 30-letniej pracy na rzecz mojego miasta. Niech dalej się rozwija, rośnie w siłę i pięknieje

- napisała była współpracowniczka Rafała Trzaskowskiego. W swoim wpisie podziękowała również przedstawicielom mediów i osobom, z którymi na co dzień pracowała. Jednocześnie stanowczo podkreśliła, że nie zamierza udzielać żadnych dodatkowych komentarzy w tej sprawie.

- Dziękuję wszystkim dziennikarzom za współpracę, za konstruktywną krytykę i niejednokrotnie docenienie. I proszę… nie dzwońcie. Całe moje oświadczenie macie tutaj. Innych nie będzie

- dodała na koniec oświadczenia Renata Kaznowska.

Afera w Szpitalu Południowym przyczyną zmian u Rafała Trzaskowskiego

W opublikowanym komunikacie Renata Kaznowska nie poruszyła kwestii przyczyn swojej dymisji ani nie odniosła się do zamieszania wokół Szpitala Południowego. To właśnie ujawnione niedawno nieprawidłowości związane z tą placówką były głównym powodem roszad w zarządzie miasta.

Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, podczas spotkania z dziennikarzami z naciskiem stwierdził, że sytuacja w Szpitalu Południowym „nigdy nie miała prawa się wydarzyć” i zapowiedział działania, które zapobiegną podobnym incydentom w przyszłości. Włodarz Warszawy zapowiedział szczegółowe audyty, wdrożenie nowych zasad funkcjonowania spółek miejskich oraz dalsze zmiany na stanowiskach kierowniczych. Trzaskowski wyraźnie zaznaczył, że nie przesądza o ewentualnej winie swoich byłych zastępczyń, jednakże pełnienie funkcji publicznych wymaga przestrzegania najwyższych standardów odpowiedzialności.

Renata Kaznowska odchodzi z warszawskiego ratusza

Przez wiele lat Renata Kaznowska była uznawana za jedną z kluczowych postaci w warszawskim ratuszu. W trakcie swojej kariery na stanowisku wiceprezydentki nadzorowała tak istotne obszary jak edukacja, sport, a także miejskie inwestycje i infrastruktura społeczna. Z urzędem miasta była związana jeszcze zanim Rafał Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie w stolicy.

Rezygnacja Renaty Kaznowskiej zamyka pewien istotny i długi etap w historii warszawskiego samorządu. Obecnie nie są jeszcze znane nazwiska osób, które przejmą jej obowiązki w zarządzie miasta. Rafał Trzaskowski poinformował, że decyzje dotyczące nowych zastępców zostaną ogłoszone w niedługim czasie.

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