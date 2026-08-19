Urzędnicy podali najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce. Jest zaskoczenie?

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek i chłopców. Kto króluje w 2026 roku?

Najnowsze dane zaprezentowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w środę, 19 sierpnia, obejmują pierwszą połowę 2026 roku i potwierdzają utrzymujące się od dłuższego czasu trendy. Na pierwszych miejscach zestawienia nie doszło do rewolucji, ponieważ rodzice w naszym kraju wciąż najchętniej decydują się na imiona Zofia i Nikodem, które nadano odpowiednio 2166 i 2665 razy. Wśród dziewczynek na kolejnych miejscach podium uplasowały się Zuzanna (1830) oraz Maja (1801). Zauważalny wzrost popularności odnotowała Hanna, wyprzedzając z wynikiem 1665 Laurę (1627). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają kolejno Oliwia (1404), Pola (1382), Julia (1302), Alicja (1294) i Antonina (1228).

W rankingu imion męskich za niekwestionowanym liderem, Nikodemem, znalazł się Antoni (2560), a na trzecią pozycję wskoczył Jan (2415), spychając na czwarte miejsce Leona (2359). Na piątej lokacie zameldował się Franciszek (2289), wyprzedzając Aleksandra (2148). Pozostałe miejsca w pierwszej dziesiątce przypadły Ignacemu (2145), Stanisławowi (1874), Jakubowi (1482) oraz Mikołajowi (1381).

Najrzadsze imiona dzieci w Polsce. Tudor i Chanel na liście

Zestawienie imion nadawanych najrzadziej w pierwszym półroczu 2026 roku dostarcza wielu ciekawostek. Można w nim odnaleźć powracające powoli do łask imiona tradycyjne, wśród których pojawiają się m.in. Zdzisław, Eugeniusz, Zenon, Ambroży, a także Tekla, Ludwika, Krystyna i Jarosława. Rodzice decydowali się również na imiona o brzmieniu obcojęzycznym, takie jak Harry, Lucas, Matteo, Marco, Oleh, a z żeńskich Zoey, Jasmin i Jennifer. W urzędach stanu cywilnego rejestrowano też formy zdrobniałe (np. Franek i Wojtek) oraz bardzo niecodzienne wybory, wśród których uwagę zwracają Chanel oraz Tudor.