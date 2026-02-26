Rocznica śmierci Pawła Królikowskiego. Odwiedziliśmy grób "Kusego". Ten widok chwyta za serce

Paweł Królikowski – niezapomniany Kusy z serialu „Ranczo”

Dokładnie 27 lutego 2026 roku minie sześć lat, odkąd polskie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego. Aktor, który na zawsze zapisał się w sercach milionów Polaków jako Jakub „Kusy” Sokołowski, spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Jego grób w Alei Zasłużonych regularnie odwiedzają nie tylko najbliżsi, ale również fani, którzy wciąż pamiętają o jego niezwykłym talencie.

Choć rola w serialu „Ranczo” (która tylko dzięki jednemu człowiekowi nie skończyła się po kilku odcinkach) przyniosła mu ogromną popularność i sympatię widzów, za którą w 2007 roku otrzymał statuetkę „Melonika” dla najlepszego aktora komediowego, jego dorobek artystyczny był znacznie bogatszy. Paweł Królikowski był artystą wszechstronnym, którego kariera obejmowała teatr, film i telewizję.

Kariera aktorska to nie tylko „Ranczo”

Urodzony w 1961 roku, ukończył wydział aktorski we wrocławskiej filii krakowskiej PWST. Jeszcze w trakcie studiów zadebiutował w filmie „Dzień kolibra”. Widzowie z pewnością pamiętają go również z ról charyzmatycznego onkologa w serialu „Na dobre i na złe” czy nieustępliwego policjanta Igora Rosłonia w głośnym „PitBullu”. Królikowski angażował się także w działalność społeczną – był prezesem Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) oraz inicjatorem Festiwalu Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej w Kudowie-Zdroju.

Życie prywatne i walka z chorobą

Prywatnie przez lata tworzył zgraną parę z aktorką Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Doczekali się piątki dzieci: Antoniego, Jana, Julii, Marceliny i Ksawerego. Jego brat, Rafał Królikowski, również jest cenionym aktorem.

W 2015 roku Paweł Królikowski przeszedł operację usunięcia tętniaka mózgu. Niestety, kilka lat później jego problemy zdrowotne powróciły. Aktor zmagał się z glejakiem, jednym z najbardziej złośliwych nowotworów. Mimo ciężkiej choroby do końca starał się być aktywny zawodowo, m.in. jako juror w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”. Zmarł w wieku 58 lat, pozostawiając w żałobie rodzinę i rzesze fanów. Pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Grób Pawła Królikowskiego. Luty 2026:

