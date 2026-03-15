Śmiertelne zderzenie na przejeździe pod Płockiem. Osobówka wjechała wprost pod pociąg

Śmiertelny wypadek na przejeździe w Ogorzelicach pod Płockiem

W niedzielę, 15 marca w miejscowości Ogorzelice doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia na torowisku pozbawionym zapór. Rozpędzone auto marki BMW znalazło się dokładnie na torze jazdy szynobusu, co zakończyło się śmiercią jednego z uczestników oraz obrażeniami u drugiego.

Ratownicy nieustannie zabezpieczają teren, co skutkuje potężnym paraliżem komunikacyjnym. Blokada dotyczy zarówno kursowania pociągów, jak i przejazdu aut, a utrudnienia utrzymają się do godzin wieczornych.

54-letni kierowca BMW ranny w zderzeniu z pociągiem trafił do szpitala

Podkomisarz Monika Jakubowska z płockiej policji, przekazała, że dramat rozegrał się tuż po godzinie 14. Z pierwszych ustaleń wynika, że mężczyzna siedzący za kółkiem osobówki wjechał na torowisko dokładnie w momencie zbliżania się składu.

Ratownicy natychmiast rozpoczęli reanimację, lecz życia pasażerki pojazdu nie dało się ocalić. Ranny mężczyzna prowadzący samochód został pilnie przetransportowany do placówki medycznej na dalsze badania.

Obaj kierujący, czyli 54-latek z BMW oraz 57-letni pracownik kolei, nie byli pod wpływem alkoholu. Składem podróżowała zaledwie dziewięcioosobowa grupa, w tym sześciu podróżnych, którym nic poważnego się nie stało.

Policjantka potwierdziła, że infrastruktura w rejonie wypadku pozostaje całkowicie nieprzejezdna. Trasa będzie w pełni zamknięta dla podróżnych najpewniej do godziny 20.

Nowy Teatr Współczesny w Szczecinie