Szpital zamyka oddział chirurgii. NFZ płaci za mało za leczenie

Absurd w służbie zdrowia

System ochrony zdrowia obnaża swoje słabości na przykładzie szpitala powiatowego w Pionkach. O problemie głośno mówi radomski starosta Waldemar Trelka.

Mimo wykwalifikowanej kadry i stałego napływu chorych, placówka staje przed widmem zamknięcia. Codzienne zabiegi nie przynoszą zysku.

Decyzja o likwidacji Oddziału Chirurgii Ogólnej z końcem grudnia 2026 r. zapadła po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej szpitala.

Pionkowska chirurgia to przykład absurdu obecnego systemu. Mamy tam dobry zespół lekarzy i pielęgniarek, są pacjenci i codziennie wykonywane są operacje, ale finansowanie oddziału z NFZ jest o wiele niższe od kosztów jego działalności – mówi Waldemar Trelka.

Dochodzi do tego, że im więcej operacji, tym większe koszty, a ponieważ NFZ płaci coraz mniej, rosną też straty – dodaje starosta.

Oddział Chirurgii Ogólnej przynosi straty

Dyrektorka pionkowskiego SPZZOZ, Bernarda Dudek, stawia sprawę jasno: pieniądze są kluczowym powodem podjętej decyzji.

Podstawową przyczyną planowanych zmian są względy ekonomiczne – przekazała nam Bernarda Dudek.

Wyceny zabiegów proponowane przez NFZ nie rekompensują wydatków związanych z prowadzeniem oddziału. Pensje personelu i koszty operacyjne rosną w zatrważającym tempie, a dodatkową barierą są ograniczenia w ofercie medycznej szpitali powiatowych pierwszego stopnia.

Wynik finansowy szpitala drastycznie pogarsza się z każdym miesiącem. Choć w 2022 roku odnotowano 1,94 mln zł zysku, to w 2025 roku strata osiągnęła poziom 8,47 mln zł, a tylko pierwsze półrocze 2026 roku przyniosło kolejne 6,3 mln zł na minusie.

Samorząd wspiera szpital w Pionkach

Starostwo powiatowe regularnie dofinansowuje placówkę w Pionkach. Samorząd przekazał bezprocentowo ponad 23 mln zł, z czego połowę długów umorzył, by ratować bieżącą działalność i spłacać zadłużenie.

Starosta nie szczędzi ostrych słów pod adresem decydentów.

Powiat jest raczej w roli „dobrego wujka”, który zawsze poratuje kolejnymi milionami na spłatę nie swoich długów, ale niestety, nam też kończą się pieniądze – przyznaje Waldemar Trelka.

Powiat nie jest w stanie zastępować NFZ w nieskończoność – podkreśla.

Gdzie trafią pacjenci po likwidacji Oddziału Chirurgii Ogólnej?

Oddział chirurgiczny funkcjonuje bez zakłóceń do końca roku. Wszystkie zaplanowane procedury medyczne będą realizowane do 31 grudnia.

Od stycznia chorzy będą kierowani do placówek w Radomiu i Kozienicach. Oznacza to dla pacjentów podróż dłuższą o kilkadziesiąt kilometrów.

Zamknięcie oddziału rodzi pytania o bezpieczeństwo w nagłych przypadkach. W szpitalu w Pionkach pozostanie Izba Przyjęć, z której w razie potrzeby pacjenci będą transportowani do innych jednostek.

Zwolnione miejsce po chirurgii może zająć oddział opieki długoterminowej z dodatkowymi łóżkami. Alternatywą, w przypadku braku zgody, będzie rozwój diagnostyki i komercyjnych usług medycznych.

Dyrekcja szpitala uspokaja: inne oddziały nie są obecnie zagrożone zamknięciem.