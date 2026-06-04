Szykują zmiany na Rondzie de Gaulle’a. “Już nie tylko palma”

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-06-04 12:00

Już nie tylko palma, ale cała oaza - tak przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie opisują Rondo de Gaulle’a po planowanych obecnie pracach. Wkrótce centralna, betonowa wyspa ma zostać rozpłytowana. Dzięki temu do wspomnianej, słynnej palmy będzie mogła dołączyć nowa zieleń.

Rondo de Gaulle’a czeka metamorfoza. ZDM ogłosił przetarg

Jak poinformowali na początku czerwca drogowcy, przetarg na rozpłytowanie został już ogłoszony. Oferty można zgłaszać do połowy miesiąca, a wszystkie roboty powinny zostać wykonane jeszcze w tym roku. Po metamorfozie Rondo de Gaulle’a ma przywodzić na myśl "samotną palmę otoczoną morzem i kilkoma wyspami".

"Projektowaniu zmian na Rondzie towarzyszyła konkretna [...] wizja. Chcemy, aby otoczenie palmy przypominało tropiki. Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością - ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście i samego oceanu. Na pozostałej rozpłytowanej przestrzeni posadzimy szałwię i kocimiętkę, które swoimi kolorami mają przypominać wodę" - wyjaśnił stołeczny ZDM.

Zamiast betonu pojawi się nowa zieleń

Docelowo rozbetonowane ma zostać ok. 500m² powierzchni. W zamian pojawi się tam blisko 7 tys. roślin cebulowych oraz bylin. Jednocześnie drogowcy przewidują pozostawienie zatok, które mogą przydać się służbom.

"Rozpłytowania są ważnym elementem w kreowaniu przestrzeni miejskiej. Co roku z warszawskich ulic znikają kolejne metry kwadratowe zbędnego betonu. W jej miejscu pojawia się nowa zieleń. Drzewa, krzewy, byliny są dziś niezwykle potrzebne. Nie tylko ze względów estetycznych - roślinność daje nam cień, odgradza od hałasu i pyłów z ulic, poprawia retencję wody, pomaga zwalczać efekt wyspy ciepła i wiele więcej" - podkreślili drogowcy.

Drogowcy szykują zmiany na Rondzie de Gaulle’a
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