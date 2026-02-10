Tajemnicza Jessie Zwierzakiem Roku 2025 Warszawskiego ZOO! „Podbiła internet”

2026-02-10 11:53

Oto i ona! Samica manula stepowego Jessie, która właśnie została okrzyknięta Zwierzakiem Roku 2025 Warszawskiego ZOO. „Tak jest, tajemnicza Jessie jest dzisiaj najpopularniejszym mieszkańcem naszego ZOO!” - przekazał stołeczny ogród zoologiczny. Na drugim miejscu uplasowała się żyrafa Pietruszka, a na trzecim małe góralki.

Autor: Warszawskie ZOO, Paulina Chmielnicka-Tkaczyk/ Materiały prasowe

Warszawskie ZOO ogłosiło zwycięzcę w plebiscycie na Zwierzaka Roku 2025. Spośród 12 laureatów, wśród których były m.in. gepardzica Lara, wikunia Rózia i żyrafek Pomelo, internauci wybrali jedno zwierzę, które skradło ich serca.

„Przedstawiamy Zwierzaka Roku 2025 Warszawskiego ZOO! Została nim... Jessie! Tak jest, nasza przeurocza samica manula stepowego absolutnie skradła Wasze serca w ubiegłym roku i oddaliście na nią w sumie niemal 1000 głosów” - przekazało Warszawskie ZOO za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na drugim miejscu z wynikiem niemal 600 głosów znalazła się żyrafa Pietruszka, a podium zamknęły małe góralki.

Jessie podbija internet!

Pracownicy stołecznego ogrodu zoologicznego mają pewną teorię, skąd wśród głosujących taka "miłość" do Jessie. „Jessie podbiła internet jesienią zeszłego roku, kiedy opublikowaliśmy jej najnowsze zdjęcie. Wiele osób zastanawiało się, czy nasza samiczka faktycznie zamieszkuje wybieg niedaleko wejścia od strony ul. Ratuszowej, ponieważ jest bardzo skrytą damą i niewielu szczęściarzy miało okazję ją podziwiać. Tak zrodziła się legenda - Jessie jest czy jej nie ma?” - tłumaczą opiekunowie samicy manula. Jak dodają, to spowodowało, że coraz więcej osób na dłużej zatrzymywała się przy wybiegu Jessie. „Zaczęliśmy otrzymywać od Was więcej zdjęć i filmów, można powiedzieć, że wypatrywanie Jessie stało się nowym trendem. Ten trend i niejako fenomen doprowadził do zwycięstwa Jessie w plebiscycie na Zwierzaka Roku Warszawskiego ZOO! Tak jest, tajemnicza Jessie jest dzisiaj najpopularniejszym mieszkańcem naszego ZOO!” - wyjaśniają pracownicy ZOO.

