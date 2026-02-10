To najbardziej zapracowane fotoradary w Polsce. W czołówce trzy urządzenia z Warszawy

Najskuteczniejsze fotoradary w Polsce 2025

Jak przekazał rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król, 477 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało w 2025 r. aż 734,8 tys. wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Które urządzenia "przyłapały" największą liczbę kierujących?

Pierwsze miejsce na tej liście zajmuje fotoradar w Krzyszkowicach (woj. małopolskie). Choć został uruchomiony dopiero w lipcu, wychwycił 51681 naruszeń. Na podium znalazły się także urządzenia zlokalizowane przy ul. Warszawskiej w Bieruniu (woj. śląskie) - 10968 oraz przy ul. Dąbrowskiego w Łodzi - 10380 (fotoradar uruchomiono w marcu).

Te fotoradary w Warszawie są najskuteczniejsze (2025 r.)

Tuż za podium są natomiast aż trzy urządzenia z Warszawy. Wśród stołecznych fotoradarów "królował" ten przy ul. Pileckiego (10260 naruszeń). Za nim znalazły się maszyny:

Ostrobramska - Fieldorfa : 8630 naruszeń,

: 8630 naruszeń, Wybrzeże Kościuszkowskie: 8406 naruszeń.

Jak można się domyślać, w czołówce nie zabrakłoby również fotoradaru przy Al. Jerozolimskich 239, gdyby nie kolejne przypadki jego niszczenia. Przypomnijmy, że urządzenie zamontowano w połowie listopada 2024 r., a wybór lokalizacji okazał się wyjątkowo trafny - w niecały miesiąc maszyna zdążyła zarejestrować 7840 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Do końca 2024 r. liczba ta wzrosła do ok. 9 tys., a do 31 stycznia - do 12,5 tys.

O urządzeniu zrobiło się więc w mediach naprawdę głośno - wskazywano je jako nowego rekordzistę pod względem skuteczności. Jego praca nie trwała jednak długo, gdyż 14 lutego CANARD poinformowało o uszkodzeniu i demontażu maszyny. Później słynny już fotoradar powrócił na Al. Jerozolimskie 17 kwietnia, aby po jednym dniu zostać zniszczony. Następnie, tuż przed Bożym Narodzeniem urządzenie znów zostało uruchomione. Nie przetrwało jednak długo - zostało zniszczone po raz trzeci. Przedstawiciele CANARD zapowiadają, że maszyna wkrótce ponownie trafi na swoje miejsce.

Budowa TR Warszawa (styczeń 2026) - zobacz zdjęcia:

6

Fotoradary jak żyła złota! Zarabiają gigantyczne pieniądze