To najpiękniejszy pałac Mazowsza. Gościli tam wybitni artyści i polscy królowie

Zespół pałacowo-parkowy w Radziejowicach - historia

Położona w powiecie żyrardowskim wieś Radziejowice skrywa wyjątkową architektoniczną perełkę. W XV w. powstała tam siedziba rodu Radziejowskich wraz z dworem, przy którym zbudowana została również murowana wieża mieszkalna. W XVII w. Stanisław Radziejowski zdecydował o wzniesieniu nowego, wczesnobarokowego pałacu. Jak czytamy na stronie kompleksu, był on dużo większy niż obecny. Radziejowice przyjmowały wielu doskonałych gości, w tym Zygmunta III Wazę, Władysława IV Wazę, a później również Jana III Sobieskiego.

Od wieku XVIII majątkiem zarządzała rodzina Krasińskich, która zdecydowała się na poważne zmiany. "Zatrudniono Jakuba Kubickiego, architekta Stanisława Augusta, aby nadał pałacowi klasycystyczny wygląd. Według jego projektu na miejsce średniowiecznego obiektu powstał neogotycki Zameczek. Formy nadane przez Kubickiego są dostrzegalne do dziś we wnętrzu, a fasada Pałacu jest niemal identyczna z tą z XIX wieku. Wtedy też wokół rezydencji powstał park w stylu angielskim o swobodnym układzie oraz wybudowano Domek Modrzewiowy jako pomieszczanie dla administratora majątku" - czytamy na stronie kompleksu.

W następnych dekadach do pałacu zjeżdżali licznie wybitni ludzie kultury. Byli wśród nich m.in. Józef Chełmoński, Henryk Sienkiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz czy Juliusz Kossak. Spokój Radziejowic zburzyło nadejście II wojny światowej. Kompleks został zajęty przez Niemców, później zniszczony przez Rosjan. W okresie PRL ziemie te przejęło państwo. Pałac powierzono Muzeum Narodowemu, a w latach 50. i 60. przeprowadzono w nim prace remontowe, które umożliwiły utworzenie Domu Pracy Twórczej.

Dużą część opisywanego kompleksu zajmuje park, gruntownie przekształcony jeszcze na początku XIX w. Powstały w nim łąki i trawniki, zachowano staw, drogę lipową i główną aleję. W czasie spaceru odwiedzający mogą oglądać galerię rzeźb m.in. z popiersiami Stanisława Wyspiańskiego, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza, Józefa Chełmońskiego, Władysława Reymonta, Gustawa Holoubka czy Jerzego Waldorffa.

Zespół pałacowo-parkowy w Radziejowicach - atrakcje

Dziś w radziejowickim pałacu nadal działa Dom Pracy Twórczej, czyli państwowa instytucja kultury. Na miejscu odbywają się dziesiątki wydarzeń - wystawy, koncerty, spektakle, których program jest dostępny na stronie internetowej obiektu. Co ciekawe, w kompleksie utworzono również miejsca noclegowe dla odwiedzających turystów. Można tam też organizować imprezy okolicznościowe, takie jak wesela czy chrzciny, ale również profesjonalne konferencje. Poza tym w pałacu wystawiana jest stała ekspozycja prac Józefa Chełmońskiego, obecnie zastąpiona przez wystawę "W kręgu Młodej Polski".

Pałac w Radziejowicach gwiazdą kina i telewizji

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nawet osoby, które wcześniej nie słyszały Radziejowicach, zapewne już je... widziały. Kompleks pałacowy "wystąpił" bowiem m.in. w "Panu Tadeuszu" Ryszarda Ordyńskiego, "Karierze Nikodema Dyzmy" Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego, "Znachorze" Jerzego Hoffmana czy "Lalce" Wojciecha Hasa. Przed kilkoma laty powstały tam również dwie pierwsze edycje popularnego show telewizyjnego "Projekt Lady".

15