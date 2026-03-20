Tragedia na DK50. Mężczyźni wypadli przez przednią szybę ciężarówki, kierowca nie żyje

Wypadek na DK50 pod Grójcem. Ciężarówka zjechała do rowu

Czwartkowe popołudnie, 19 marca, przyniosło dramatyczne wydarzenia na odcinku drogi krajowej numer 50. Około godziny 14:30 w miejscowości Drwalew, leżącej na trasie łączącej Grójec z Mińskiem Mazowieckim, doszło do groźnego wypadku z udziałem samochodu ciężarowego.

„Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem ciężarowym Renault 72-letni mężczyzna, jadąc trasą DK-50 nagle zjechał do rowu” - przekazała st. sierż. Elżbieta Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Obaj podróżujący ciężarówką mężczyźni zostali z ogromną siłą wyrzuceni na zewnątrz przez przednią szybę pojazdu!

Nie żyje 72-letni kierowca. Pasażer trafił do szpitala w Warszawie

Poszkodowani okazali się mieszkańcami powiatu krakowskiego i natychmiast zostali objęci pomocą medyczną. 72-letni kierowca trafił do szpitala w Grójcu, jednak obrażenia okazały się na tyle poważne, że mimo starań lekarzy pacjent zmarł. Towarzyszący mu 81-letni pasażer wymagał pilnej interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które przetransportowało go do warszawskiego szpitala, gdzie lekarze kontynuują walkę o jego życie.

Utrudnienia na DK50. Prokuratura i policja badają przyczyny tragedii

Bezpośrednio po dramatycznych wydarzeniach funkcjonariusze policji przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia pod ścisłym nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniali szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz czy kierowca był trzeźwy.

Czwartkowa tragedia wywołała spore utrudnienia dla kierowców. Ruch odbywał się w systemie wahadłowym przez przeszło 4 godziny.

