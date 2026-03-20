Tragedia na DK50. Mężczyźni wypadli przez przednią szybę ciężarówki, kierowca nie żyje

Alicja Franczuk
2026-03-20 14:33

Na drodze krajowej numer 50 w okolicach Grójca doszło do fatalnego w skutkach zdarzenia drogowego. Pojazd ciężarowy zjechał z trasy prosto do przydrożnego rowu, a siła uderzenia wyrzuciła przez szybę dwóch starszych mężczyzn. Lekarze w szpitalu nie zdołali uratować życia kierującego pojazdem 72-latka.

Wypadek na DK50 pod Grójcem. Ciężarówka zjechała do rowu

Czwartkowe popołudnie, 19 marca, przyniosło dramatyczne wydarzenia na odcinku drogi krajowej numer 50. Około godziny 14:30 w miejscowości Drwalew, leżącej na trasie łączącej Grójec z Mińskiem Mazowieckim, doszło do groźnego wypadku z udziałem samochodu ciężarowego.

„Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierujący samochodem ciężarowym Renault 72-letni mężczyzna, jadąc trasą DK-50 nagle zjechał do rowu” - przekazała st. sierż. Elżbieta Dąbrowska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Obaj podróżujący ciężarówką mężczyźni zostali z ogromną siłą wyrzuceni na zewnątrz przez przednią szybę pojazdu!

Nie żyje 72-letni kierowca. Pasażer trafił do szpitala w Warszawie

Poszkodowani okazali się mieszkańcami powiatu krakowskiego i natychmiast zostali objęci pomocą medyczną. 72-letni kierowca trafił do szpitala w Grójcu, jednak obrażenia okazały się na tyle poważne, że mimo starań lekarzy pacjent zmarł. Towarzyszący mu 81-letni pasażer wymagał pilnej interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które przetransportowało go do warszawskiego szpitala, gdzie lekarze kontynuują walkę o jego życie.

Utrudnienia na DK50. Prokuratura i policja badają przyczyny tragedii

Bezpośrednio po dramatycznych wydarzeniach funkcjonariusze policji przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia pod ścisłym nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniali szczegółowe okoliczności i przyczyny zdarzenia oraz czy kierowca był trzeźwy.

Czwartkowa tragedia wywołała spore utrudnienia dla kierowców. Ruch odbywał się w systemie wahadłowym przez przeszło 4 godziny.

