Tragiczny wypadek na S7 w Podolu. Nie żyje 36-letni motocyklista

Tragiczny wypadek na trasie S7. Motocyklista zderzył się z volkswagenem

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 kwietnia, około godziny 18:30. Wypadek miał miejsce na jezdni prowadzącej w kierunku Radomia. Jak przekazał policja, na wysokości miejscowości Podole w powiecie grójeckim zderzyły się samochód osobowy marki Volkswagen oraz motocykl marki Suzuki. Siła uderzenia była ogromna — 36‑letni motocyklista został ciężko ranny.

Na miejscu zdarzenia interweniowały liczne siły ratownicze: strażacy, medycy, funkcjonariusze policji oraz helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Postępowanie prowadzone jest pod kierownictwem prokuratora. Służby mają za zadanie szczegółowo wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Wypadek na skrzyżowaniu ulic: Bora Komorowskiego i Lublańskiej w Krakowie

Droga w kierunku Radomia jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policjanci kierują na objazdy - czytamy w komunikacie.

Obecnie trwa gromadzenie dowodów, przesłuchiwanie świadków oraz rekonstrukcja przebiegu wypadku.