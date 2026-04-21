Tragiczny wypadek na S7 w Podolu. Nie żyje 36-letni motocyklista

Anna Kisiel
2026-04-21 21:04

Dramat na trasie S7! We wtorek wieczorem (21 kwietnia) w miejscowości Podole doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty. Jak informuje policja, 36‑letni kierujący suzuki zginął na miejscu. Długa reanimacja nie przyniosła skutku.

Tragiczny wypadek na trasie S7. Motocyklista zderzył się z volkswagenem

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 kwietnia, około godziny 18:30. Wypadek miał miejsce na jezdni prowadzącej w kierunku Radomia. Jak przekazał policja, na wysokości miejscowości Podole w powiecie grójeckim zderzyły się samochód osobowy marki Volkswagen oraz motocykl marki Suzuki. Siła uderzenia była ogromna — 36‑letni motocyklista został ciężko ranny.

Na miejscu zdarzenia interweniowały liczne siły ratownicze: strażacy, medycy, funkcjonariusze policji oraz helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Postępowanie prowadzone jest pod kierownictwem prokuratora. Służby mają za zadanie szczegółowo wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Wypadek na skrzyżowaniu ulic: Bora Komorowskiego i Lublańskiej w Krakowie

Droga w kierunku Radomia jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Policjanci kierują na objazdy - czytamy w komunikacie. 

Obecnie trwa gromadzenie dowodów, przesłuchiwanie świadków oraz rekonstrukcja przebiegu wypadku.