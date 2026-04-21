Cała Polska w "żółtych" ostrzeżeniach IMGW. Na co trzeba będzie uważać?

Noc z ostrzeżeniami IMGW dla całej Polski (21/22.04.2026)

Jak wynika z mapy ostrzeżeń prezentowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swojej stronie internetowej, w nocy z wtorku na środę w całym kraju obowiązywać będzie ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami. Alert wejdzie w życie o godz. 23:00 i pozostanie w mocy do godz. 7:00.

"Na przeważającym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do -1°C, lokalnie -4°C, przy gruncie od -6°C do -2°C" - czytamy w opisie ostrzeżenia.

Pogoda w środę - prognoza dla kraju (22.04.2026)

Jakiej pogody w kontekście chłodnej nocy można się będzie spodziewać w kraju w środę, 22 kwietnia? Jak wynika z prognozy IMGW, w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie okresami wzrastające do dużego. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 11°C do 15°C. Cieplej, bo ok. 17°C będzie miejscami na północy i zachodzie Polski. Chłodniej natomiast zrobi się na Wybrzeżu (ok. 8°C) i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat (ok. 6°C). "Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, miejscami również północny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h" - podkreślono w prognozie.

Noc ze środy na czwartek, z 22 na 23 kwietnia upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, ponownie okresami wzrastającym do dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 3°C do 7°C. Lokalnie chłodniej zrobi się w kotlinach karpackich (ok. 0°C). "Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h" - dodali synoptycy Instytutu.

