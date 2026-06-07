Śmiertelny wypadek w Ząbkach. Obywatel Turcji wjechał Hondą w Audi

Śmiertelny wypadek w Ząbkach. Zderzenie osobówek na skrzyżowaniu

Koszmarnie zakończyła się sobota dla uczestników ruchu drogowego w podwarszawskich Ząbkach. W sobotę 6 czerwca tuż przed godziną dwudziestą na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Szwoleżerów doszło do potężnego zderzenia dwóch aut osobowych.

Z relacji aspiranta Kamila Sobótki z Komendy Stołecznej Policji wynika, że kierujący Hondą 37-letni obywatel Turcji postanowił skręcić w lewo. Sytuacja przybrała dramatyczny obrót, ponieważ kierowca wykonał ten manewr bezpośrednio ze skrajnego prawego pasa. Takie zachowanie na drodze poskutkowało potężnym uderzeniem w jadące w tym samym kierunku Audi.

Skutki tego bezmyślnego ruchu okazały się katastrofalne dla osób podróżujących drugim pojazdem. Trójka pasażerów z ciężkimi obrażeniami ciała została natychmiast przetransportowana do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się uratować życia 22-letniego oraz 23-letniego pasażera z Audi.

Trzecia z poszkodowanych osób również znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną. Wiadomo obecnie, że 24-letni mężczyzna wciąż toczy walkę o zdrowie na oddziale szpitalnym.

Obywatel Turcji zatrzymany po wypadku w Ząbkach

Siła uderzenia była na tyle potężna, że oderwane elementy karoserii roztrzaskanego audi uszkodziły trzy inne pojazdy znajdujące się w pobliżu, w tym Forda oraz dwie Toyoty. Miejsce tragedii wymagało długotrwałej interwencji służb, dlatego ruch na drodze wojewódzkiej numer 631 został całkowicie wstrzymany aż do godziny drugiej w nocy.

Domniemany sprawca tej drogowej katastrofy trafił prosto do policyjnej izby zatrzymań, gdzie oczekuje na dyspozycje śledczych. Służby potwierdziły już oficjalnie, że obcokrajowiec prowadzący Hondę był trzeźwy w momencie zdarzenia. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje prokurator, który musi zaplanować odpowiednie czynności procesowe.

W sieci pojawił się film rejestrujący to dramatyczne zdarzenie. Można go zobaczyć poniżej:

Tragiczny wypadek w Ząbkach! Autobus miejski zderzył się z ciężarówką

Nagranie z wczorajszego wypadku w Ząbkach. pic.twitter.com/VvZypzssqf— BOOP.PL (@boop_pl) June 7, 2026