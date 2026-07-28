Nie żyje st. bryg. Dariusz Ratajczak. Stworzył fundamenty bezpieczeństwa w Polsce

Zmarł st. bryg. w st. spocz. dr inż. Dariusz Ratajczak.

Przez 15 lat kierował Biurem Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP.

Był autorem wielu przepisów i nauczycielem kolejnych pokoleń strażaków.

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Odpowiadał za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Polsce

W latach 1992–2007 Dariusz Ratajczak kierował Biurem Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Odpowiadał za rozwój krajowego systemu prewencji przeciwpożarowej oraz nadzorował zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym w całym kraju. Był współautorem wielu przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jego rozwiązania dotyczyły zapobiegania pożarom, klęskom żywiołowym oraz innym zagrożeniom i do dziś są wykorzystywane w praktyce.

Uczył przyszłych strażaków

Poza służbą angażował się również w działalność naukową i dydaktyczną. Przez wiele lat wykładał w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, obecnej Akademii Pożarniczej, przekazując swoją wiedzę kolejnym pokoleniom strażaków i specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem. Znany był także z promowania nowoczesnych technologii w ochronie przeciwpożarowej. Wspierał rozwój nowych standardów zabezpieczania budynków i obiektów, podkreślając znaczenie postępu technicznego dla bezpieczeństwa ludzi.

Otrzymał wiele odznaczeń

Za swoją wieloletnią służbę i działalność został uhonorowany licznymi odznaczeniami. Wśród nich znalazły się m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Był również związany z kwartalnikiem „Ochrona Przeciwpożarowa”, gdzie przez lata pełnił funkcję przewodniczącego Rady Redakcyjnej.

„Pozostawił po sobie ogromny dorobek”

W pożegnaniu opublikowanym przez Państwową Straż Pożarną podkreślono, że Dariusz Ratajczak był nie tylko wybitnym specjalistą, ale również człowiekiem życzliwym, empatycznym i zawsze gotowym dzielić się swoją wiedzą. Jak zaznaczono, jego odejście zamyka ważny rozdział w historii polskiej ochrony przeciwpożarowej. Pozostają jednak rozwiązania, które współtworzył, oraz wiedza przekazana tysiącom strażaków i ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w całym kraju.