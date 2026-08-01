Warszawa odda hołd powstańcom. Tak zaplanowano tegoroczne obchody rocznicy zrywu

Godzina „W”. Stolica stanie na minutę w bezruchu

Dokładnie o godzinie 17 nad miastem usłyszymy wycie syren oraz bicie dzwonów w kościołach. Na symboliczną chwilę refleksji życie w metropolii całkowicie się zatrzyma – przechodnie przystaną, a kierowcy aut, autobusów, motorniczowie tramwajów i pociągów metra zaciągną hamulce, by oddać cześć walczącym w Powstaniu Warszawskim.

Podobnie jak w ubiegłych latach, tłumy warszawiaków zbiorą się na rondzie Dmowskiego, gdzie rozpocznie się tradycyjny Marsz Powstania Warszawskiego. Z kolei na placu Zamkowym zebrani utworzą ogromny symbol Polski Walczącej, a przed monumentem Małego Powstańca zostaną zapalone lampki.

Znak Polski Walczącej z samolotów i uroczystości na Wiśle

Jedną z największych atrakcji będzie specjalny pokaz lotniczy przygotowany przez Aeroklub Polski wspólnie z Aeroklubem Warszawskim. Maszyny wyrysują na niebie dymny znak Polski Walczącej, a nad miastem pojawi się statek powietrzny ciągnący za sobą transparent z napisem „Pamiętamy 1944”.

Ten lotniczy hołd będzie można podziwiać punktualnie o 17 nad Alejami Jerozolimskimi, a niedługo potem w rejonie Mostu Świętokrzyskiego. W kabinach samolotów AT-3 pojawią się doświadczeni piloci z grupy „Dwójka AW”: Hubert Massalski, Radosław Izdebski oraz Michał Rogalski.

W tym samym czasie na wodach Wisły, niedaleko mostu Poniatowskiego – gdzie przed laty zatonął statek „Bajka” – na falach spocznie pamiątkowy wieniec. Wcześniej, bo od godziny 15.30, z okolic Podzamcza i plaży Rusałka wypłynie konwój kilkudziesięciu łodzi, wśród których nie zabraknie statków należących do Wodociągów Warszawskich oraz lokalnych promów.

Wspólne śpiewanie, Ogień Pamięci i historia powstania

Po wybiciu godziny 17 z okolic ronda Dmowskiego ruszy w stronę placu Krasińskich Marsz Powstania Warszawskiego, którego inicjatorami są organizacje narodowe.

Z kolei o godzinie 20.30 na placu Piłsudskiego wystartuje muzyczne wydarzenie pod hasłem „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI”. Zebrani będą mieli okazję wspólnie zaśpiewać najpopularniejsze melodie z czasów okupacji i powstania.

O 21.00 na Kopcu Powstania Warszawskiego, zlokalizowanym w parku Akcji „Burza”, rozbłyśnie „Ogień Pamięci”. Będzie on płonął nieprzerwanie przez 63 dni, co ma symbolizować dokładny czas trwania powstańczych walk.

Przypomnijmy, że Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku. Do walki włączyło się wtedy od 40 do 50 tysięcy żołnierzy zrzeszonych w Armii Krajowej. Choć zakładano, że akcja potrwa tylko kilka dni, przeciągnęła się na ponad dwa miesiące. W wyniku starć poległo około 18 tysięcy bojowników, 25 tysięcy odniosło rany, a śmierć poniosło także blisko 180 tysięcy cywilów. Po kapitulacji niemieccy okupanci zmusili do opuszczenia miasta niemal pół miliona ludzi, a samą Warszawę zrównali z ziemią.

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