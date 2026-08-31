Warszawiacy oddali hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Tak ją żegnali na Placu Krasińskich [ZDJĘCIA]

Wanda Traczyk-Stawska, znana pod pseudonimem „Pączek”, została pożegnana w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Ta wyjątkowa kobieta, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie uczyła w szkole specjalnej i angażowała się w sprawy społeczne, nosiła tytuł Honorowej Obywatelki Warszawy. Przez lata niestrudzenie przypominała o tragedii ofiar II wojny światowej.

Oprócz oficjalnego pogrzebu, w godzinach wieczornych zorganizowano specjalne spotkanie upamiętniające zmarłą bohaterkę. O godzinie 19:00 na Placu Krasińskich pod pomnikiem Powstania Warszawskiego zjawiły się tłumy warszawiaków, znajomych i osób bliskich Wandzie Traczyk-Stawskiej, by wspólnie uczcić jej pamięć.

Inicjatywę zorganizowała Fundacja Aktywna Demokracja, a patronat nad nią objął prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski.

Dokument o życiu Wandy Traczyk-Stawskiej

Głównym elementem zgromadzenia był pokaz filmu zatytułowanego „Wanda. Ostatnia z oddziału”. Produkcja ta przybliża losy zmarłej, ukazując jej młodość jako sanitariuszki i żołnierki w czasie powstania, a także późniejsze zaangażowanie w sprawy społeczne.

Przez kilkadziesiąt powojennych lat Wanda Traczyk-Stawska aktywnie walczyła o zachowanie pamięci o ofiarach konfliktu zbrojnego, a także broniła praw obywatelskich i wartości demokratycznych.

W trakcie wieczornego spotkania zebrani mieli szansę osobiście pożegnać „Pączka”. Pod pomnikiem oraz przy zdjęciu zmarłej zapalano znicze. Udostępniono również pamiątkową księgę, do której mieszkańcy i przyjaciele wpisywali słowa podziękowania oraz osobiste wspomnienia o bohaterce.

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