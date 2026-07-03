Wielki zjazd Świadków Jehowy w Warszawie. Dziesiątki tysięcy uczestników

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Kongres Świadków Jehowy w Warszawie. Tysiące uczestników z Polski i z zagranicy

Warszawa jest w tym roku jednym z 19 miast na świecie, które goszczą Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Szczęście bez końca” i potrwa trzy dni. Już pierwszego dnia w warszawskim kongresie uczestniczyło ponad 33 tysiące osób. Wśród nich było blisko 7 tysięcy zagranicznych delegatów z ponad 20 krajów. Równocześnie podobne spotkania odbywają się we Wrocławiu, Chorzowie, Gdańsku i Sopocie, Szczecinie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie i Koszalinie. Łącznie w całej Polsce bierze w nich udział ponad 125 tysięcy osób. „To wyjątkowy weekend nie tylko dla naszej społeczności religijnej, ale również dla wielu polskich miast” – mówi Łukasz Post, rzecznik Świadków Jehowy w Polsce.

Wykłady, filmy o Biblii, premiera nowych odcinków serialu i chrzest nowych Świadków Jehowy

Jak podkreśla, „jednocześnie tysiące ludzi spotyka się w różnych częściach kraju, aby przez trzy dni skupić się na wartościach, które pomagają budować szczęśliwe życie, silniejsze rodziny i lepsze relacje z innymi”. Dodaje też, że „w świecie pełnym niepewności wiele osób szuka takiej pomocy i są zaskoczeni, że mogą ją znaleźć w Biblii”. Program kongresu obejmuje wykłady, materiały filmowe oparte na Biblii oraz premierę kolejnych odcinków serialu „Dobra nowina według Jezusa”. W sobotę zaplanowano także chrzest nowych Świadków Jehowy. „Szczęście nie musi zależeć od okoliczności, pieniędzy czy sukcesu zawodowego” – mówi Łukasz Post. – „Program pokazuje to, czego na ten temat uczył Jezus – on podał receptę na prawdziwe szczęście i zostało to zapisane dla naszego pożytku w Biblii”.

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