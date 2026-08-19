Stuu z ciężkimi zarzutami. Tak zachowywał się podczas przesłuchania w Warszawie

Stuu usłyszał zarzuty. Afera Pandora Gate na celowniku śledczych

Stuart K.-B., występujący wcześniej w internecie pod pseudonimem Stuu oraz Polski Pingwin, odpowiadał na pytania śledczych w warszawskiej Prokuraturze Okręgowej. Wcześniej youtuber został pomyślnie przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski. 34-latkowi postawiono cztery zarzuty, z czego dwa dotyczyły dopuszczenia się innych czynności seksualnych względem dziewczynek, które nie ukończyły 15 lat. Pozostałe dwa oskarżenia wiążą się z rozpijaniem nieletnich.

W trakcie przesłuchania twórca internetowy nie chciał składać wyjaśnień, a głos zabierał jedynie po to, by odpowiadać na pytania swoich dwóch obrońców. Wśród poruszonych na spotkaniu tematów znalazła się kwestia jego dłuższego pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii.

- Podejrzanemu grozi kara 12 lat pozbawienia wolności. Aktualnie, od 2023 r. kara za ten czyn, tj. inną czynność seksualną wobec nieletnich grozi 15 lat, jednak w momencie popełniania czynu, między 2015 a 2018 r., kara była niższa. Prawo nie działa wstecz. Za rozpijanie nieletnich grozi mu 2 lata pozbawienia wolności - wyjaśnia prok. Piotr Antonii Skiba, rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury.

Śledczy zdecydowali się również wnieść o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania wobec youtubera.

Decyzja o postawieniu zarzutów zapadła już w październiku zeszłego roku. W tamtym okresie Stuart K.-B. przebywał jednak w Londynie, argumentując to rzekomą koniecznością opieki nad chorą matką. Następnie trafił pod nadzór brytyjskich organów, czekając na rozstrzygnięcie w kwestii ewentualnej ekstradycji do Polski.

- Mamy łącznie 30 tom akt, kilkudziesięciu świadków, kilkadziesiąt wątków i kilkaset nośników. Materiał dowodowy jest bardzo obszerny. Część z nich została nam dostarczona przez innych youtuberów badających tę sprawę. Być może sprawa swój finał będzie miała jeszcze w tym roku - dodaje prokurator.

Obecnie śledczy planują przeprowadzić kolejne czynności procesowe, w tym powołać biegłych do wykonania specjalistycznych analiz.

Afera Pandora Gate zszokowała internet w 2023 roku

Dane Stuarta K.-B. stały się głośne za sprawą wybuchu afery określanej mianem Pandora Gate. Ze względu na fakt, że sprawa uderzała w czołowych polskich twórców internetowych, natychmiast przykuła ona uwagę ogromnej liczby internautów.

Stuu przez długi czas utrzymywał się w ścisłej czołówce najpopularniejszych rodzimych youtuberów. Zaczynał od filmów z gry Minecraft jako Polski Pingwin, by później tworzyć materiały komediowe i lifestylowe pod pseudonimem Stuu. W szczytowym momencie jego kanał na platformie YouTube subskrybowało ponad 4,8 miliona widzów.

Kilka lat temu postanowił zrezygnować z aktywności w sieci i wyjechać z powrotem do Wielkiej Brytanii. Sama afera Pandora Gate została zapoczątkowana przez innego twórcę, Sylwestra Wardęgę, który jako pierwszy ujawnił niewygodne fakty z przeszłości Stuarta K.-B.