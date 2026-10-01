Zakupy do biura bez tracenia czasu? Mamyito.pl rozwija ofertę dla firm

Mamyito.pl chce ten model zmienić. Firma, która rozwija swoją działalność w obszarze zakupów spożywczych z dostawą do domu, coraz mocniej stawia również na zakupy dla firm i biur online.

Jedna dostawa zamiast kilku zamówień

Idea jest prosta: zamiast korzystać z kilku różnych dostawców, firma może zamówić w jednym miejscu produkty potrzebne do codziennego funkcjonowania biura. W ofercie znajdują się zarówno artykuły spożywcze, jak kawa, herbata, przekąski, napoje czy świeże produkty, jak również artykuły biurowe i środki utrzymania czystości.

To rozwiązanie szczególnie dobrze odpowiada na potrzeby biur, kancelarii, agencji kreatywnych, software house’ów, coworków, showroomów oraz małych i średnich firm. Mamyito.pl podkreśla, że zamówienia mogą być realizowane bez konieczności podpisywania długoterminowych umów czy zobowiązań.

Ponad 8000 produktów w jednym miejscu

Jednym z elementów, które mają wyróżniać Mamyito.pl, jest szeroki asortyment. Oferta obejmuje ponad 8000 produktów, dzięki czemu podczas jednych zakupów można uzupełnić zarówno firmową kuchnię, jak i zapasy potrzebne do codziennego funkcjonowania biura.

Dla przedsiębiorców oznacza to przede wszystkim wygodę. Nie trzeba poświęcać czasu na przeglądanie kilku sklepów internetowych i koordynowanie różnych dostaw. Produkty można dodać do jednego koszyka i otrzymać w ramach jednej dostawy.

W przypadku firm ma to również wymiar ekonomiczny. Ograniczenie liczby osobnych wyjazdów i dostaw oznacza mniej zużytego paliwa oraz mniej czasu poświęconego na organizację zakupów.

Autor: mamyito.pl/ Materiały prasowe

Mamyito.pl rośnie razem z potrzebami klientów

Rozwój segmentu B2B jest kolejnym etapem rozwoju Mamyito.pl. Firma obserwuje rosnące zainteresowanie rozwiązaniami, które pozwalają przedsiębiorcom przenieść część codziennych obowiązków związanych z zaopatrzeniem do internetu.

Duże znaczenie ma tutaj również sposób dostawy. Mamyito.pl oferuje dostawy do biur w godzinach porannych, od 6:00, a własny magazyn i chłodnicza flota dostawcza pozwalają na zachowanie odpowiednich warunków transportu świeżych produktów. Dostępne są także różne formy rozliczeń, w tym faktura zbiorcza, faktura za pojedyncze zamówienie czy karta firmowa.

Co ważne, z oferty mogą korzystać nie tylko duże przedsiębiorstwa. Rozwiązanie jest skierowane również do mniejszych firm, które chcą po prostu wygodniej organizować zaopatrzenie biura.

500 zł na zakupy na start

Mamyito.pl przygotowało również dodatkową zachętę dla klientów. Niezależnie od tego, czy jest to zamówienie klienta indywidualnego, czy firmy rozpoczynającej współpracę, Mamyito.pl oferuje 500 zł na zakupy w swoim sklepie. Wystarczy robić zakupy i oszczędzać.

W czasach rosnących kosztów prowadzenia działalności każda możliwość ograniczenia wydatków ma znaczenie. Dla firm, które regularnie kupują kawę, napoje, przekąski, środki czystości czy inne produkty potrzebne w biurze, taka oferta może być realnym wsparciem przy rozpoczęciu zakupów online.

Czy zakupy do biura mogą być prostsze?

Mamyito.pl stawia na rozwiązanie, które odpowiada na bardzo konkretną potrzebę: więcej produktów, jedna platforma i jedna dostawa do firmy.

Zamiast poświęcać czas na organizowanie kilku zamówień, pracownik odpowiedzialny za zaopatrzenie może zrobić zakupy online w jednym miejscu. Produkty trafiają bezpośrednio do biura, a kolejne zamówienie można przygotować jeszcze szybciej dzięki możliwości powtórzenia wcześniej kupowanych produktów.

Dla firm, które szukają sposobu na wygodne zakupy spożywcze do biura, ograniczenie liczby dostawców i oszczędność czasu, Mamyito.pl może być rozwiązaniem wartym sprawdzenia. Zwłaszcza że wraz z rozwojem firmy rozwija się również oferta skierowana do klientów biznesowych.

Mamyito.pl — zakupy spożywcze, biurowe i środki czystości w jednym miejscu, z dostawą prosto do firmy.