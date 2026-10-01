Drogowcy całkowicie zamykają na weekend ważną trasę na prawym brzegu Warszawy

Weekendowe utrudnienia na prawobrzeżnej Warszawie

Wielkie asfaltowanie i całkowite zamknięcie drogi

Prace remontowe w Alei Stanów Zjednoczonych trwają od połowy września, kiedy to rozpoczęła się wymiana krawężników oraz układanie podbudowy pod nowy asfalt. Teraz przyszedł czas na wielki finał tych robót, czyli ułożenie tak zwanej warstwy ścieralnej, po której na co dzień jeżdżą samochody. Z tego powodu w piątek, 2 października o godzinie 22:00 drogowcy zamkną obie jezdnie Alei Stanów Zjednoczonych na odcinku od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów.

Utrudnienia potrwają dokładnie 55 godzin. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa nawierzchnia zostanie udostępniona kierowcom w poniedziałek, 5 października o godzinie 5:00 rano, czyli tuż przed rozpoczęciem porannego szczytu komunikacyjnego.

Jak ominąć zamknięty odcinek? Wyznaczone objazdy

Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył alternatywne trasy, które pozwolą sprawnie ominąć zamkniętą strefę prac. W zależności od kierunku podróży, kierowcy mają do wyboru kilka opcji:

Osoby jadące od strony Rembertowa oraz Wawra powinny skierować się na ulicę Ostrobramską.

Dla podróżujących Aleją Stanów Zjednoczonych od strony Saskiej Kępy objazd poprowadzi również ulicą Ostrobramską lub bezpośrednio do ulicy Grenadierów.

Kierowcy zmierzający z okolic ulicy Szaserów mogą ominąć zamknięty fragment jadąc ulicami Dwernickiego, Podskarbińską i Międzyborską albo wybierając trasę przez Wiatraczną, Grochowską oraz Zamieniecką.

Zmiany w organizacji ruchu lokalnego

Zamknięcie głównej arterii wpłynie także na funkcjonowanie mniejszych, okolicznych uliczek na Grochowie. Warto zapoznać się z nowym schematem ruchu, aby uniknąć jazdy na pamięć i niepotrzebnego stresu:

Ulice Garibaldiego oraz Stocka w dalszym ciągu nie będą miały bezpośredniego połączenia z Aleją Stanów Zjednoczonych.

Na ulicach Garibaldiego oraz Kirasjerów zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Ulicą Stocką kierowcy będą mogli dojechać do ulicy Czapelskiej, natomiast wyjazd z samej Czapelskiej będzie możliwy wyłącznie w kierunku ulicy Majdańskiej.

Komunikacja miejska na trasach objazdowych

Prace drogowe wymusiły także spore zmiany w kursowaniu warszawskiego transportu zbiorowego. Swoje trasy zmieni aż sześć linii autobusowych, w tym popularne linie przyspieszone oraz linia nocna:

Autobusy linii 141 oraz 143 pojadą trasą objazdową prowadzącą ulicami Ostrobramską i Zamieniecką.

Linie 188 oraz 523 jadące w kierunku pętli PKP Gocławek oraz PKP Olszynka Grochowska będą kursować ulicą Grenadierów i Aleją Waszyngtona. W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Lotniska Chopina i Starego Bemowa, autobusy te pojadą ulicami Grochowską, Międzyborską, Cyraneczki oraz Grenadierów.

Autobusy linii 521 oraz nocnej N24 zmierzające w kierunku Dworca Centralnego pojadą od Ronda Wiatraczna ulicą Grochowską, a następnie Międzyborską i Aleją Waszyngtona.

Nowa nawierzchnia również na Rondzie Wiatraczna

Warto pamiętać, że weekendowe prace obejmą nie tylko samą Aleję Stanów Zjednoczonych. Ekipy budowlane będą pracować również na samym Rondzie Wiatraczna, gdzie zaplanowano ułożenie ostatniej warstwy asfaltu. W trakcie prowadzenia tych prac nadal wyłączone z ruchu będą prawy oraz środkowy pas ronda, co może generować dodatkowe utrudnienia przy wjeździe na skrzyżowanie.