Nadchodzi Jungle Night w FACTORY Ursus. Teraz 50% rabaty aż przez 12 godzin

Rekordowa wiosenna edycja pokazała, że Jungle Night to nie jest zwykły wieczór zakupowy. To intensywne polowanie na najlepsze okazje dla mieszkańców całego Mazowsza, spotkania z ulubionymi markami i emocje, które zaczynają się już od przekroczenia drzwi FACTORY. Tej jesieni historia się powtarza. W pasażach outletu zagra didżej z najlepszymi setami muzycznymi w stylu jungle.

Jesień to idealny moment na zakupowe łowy

Przy tak dużych rabatach warto przyjść z konkretnym planem, ale też zostawić sobie trochę miejsca na spontaniczne odkrycia. Ciepły sweter, kurtka, buty na jesienne dni, jeansy, sportowy outfit, dodatki, zegarek czy wyjątkowy element wyposażenia domu. Podczas Jungle Night można znaleźć mnóstwo powodów, by odświeżyć swoją szafę i dom. Sprawdź listę marek na Jungle Night. Gdy tylko wejdziecie do świata ponad 250 marek FACTORY, na pewno znajdziecie coś, na co od dawna mieliście ochotę.

Autor: FACTORY / Materiały prasowe

Zasady są proste. 50% rabatu od cen outletowych

Jungle Night w FACTORY ma prostą zasadę. Salony biorące udział w akcji, są oznaczone specjalnym, dobrze widocznym znakiem przy wejściu do każdego z nich. Właśnie tam cały asortyment produktów kupimy z 50% zniżką od cen outletowych. Warunek jest bardzo prosty, przekroczenie progu cenowego, określonego przez dany sklep albo kupno minimum dwóch produktów na jednym paragonie. Warto wcześniej sprawdzić listę marek i zaplanować swoją trasę po FACTORY Ursus, bo najlepsze okazje potrafią znikać naprawdę szybko.

Tym razem Jungle Night w Warszawie potrwa aż 12 godzin – od 10.00 do 22.00. Pamiętaj, nowy sezon oznacza nowe potrzeby, dlatego warto postawić na dobre marki – i jak to w outlecie - mieć swój budżet pod kontrolą.

Sprawdź, jak dojechać do FACTORY

Dogodna lokalizacja FACTORY Ursus sprawia, że na zakupy łatwo dotrzeć zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Popularny outlet znajduje się w pobliżu trasy S8, z wygodnym dojazdem od strony Alei Jerozolimskich, stołecznej obwodnicy i autostrady A2. Na miejscu dostępne są duże parkingi, stacje rowerowe oraz ładowarki dla samochodów elektrycznych. Jeśli nie lubisz stać w korkach, przyjedź na Jungle Night Kolejami Mazowieckimi (stacja Warszawa Ursus) albo autobusem. Sprawdź dojazd do FACTORY.

15 października możesz zrobić dogrywkę. Wówczas Jungle Night zagości w drugim warszawskim outlecie FACTORY Annopol. Operatorem FACTORY jest NEINVER, jeden z wiodących właścicieli i zarządców centrów outletowych w Europie.