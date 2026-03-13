Wszystkie tramwaje w Warszawie pojadą inaczej. Lepiej zajrzeć do rozkładu

Rozkłady jazdy wszystkich linii tramwajowych w Warszawie do zmiany

W czwartkowym komunikacie przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiedzieli "wiosenne porządki w rozkładach jazdy tramwajów". Zmiany, które mają poprawić punktualność oraz koordynację poszczególnych linii, wejdą w życie już od soboty, 14 marca.

Warto zaznaczyć, że tramwaje nadal będą kursowały z dotychczasową częstotliwością (w godzinach szczytu podjazdy co ok. 4 lub 8 minut w zależności od linii), taka sama pozostanie także liczba kursów. To, na co pasażerowie powinni zwrócić uwagę, to jednak zmienione godziny odjazdu z przystanków. ZTM Warszawa zaznaczył, że "przesunięcia nie będą duże, kilkuminutowe".

Przed wyjściem z domu warto zajrzeć do nowych rozkładów

"Takie korekty są wprowadzane co jakiś czas, zwykle 1-2 razy w roku. Miasto to żywy organizm - powstają nowe połączenia, zmieniają się trasy pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, warunki ruchu drogowego w mieście, a tym samym czas przejazdu pomiędzy przystankami i rozkłady jazdy trzeba do tych zmian dostosowywać. Teraz zmieniamy czasy przejazdu w ok. 50 punktach sieci" - podkreślił ZTM Warszawa.

W komunikacie dodano, że korekta rozkładów jazdy ma nie tylko ułatwić przesiadki i poprawić punktualność, ale także ułatwić rozdysponowanie tramwajów niskopodłogowych. Nowe rozkłady podróżni mogą sprawdzić w dedykowanej zakładce na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego. Jak wspomnieliśmy, warto zapoznać się z nimi z wyprzedzeniem, by uniknąć niespodzianki po przyjściu na przystanek.

Czytaj również: Nowy fotoradar w woj. mazowieckim już działa. Znamy lokalizację

Rusza budowa tunelu w Rembertowie - zobacz zdjęcia:

10

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy