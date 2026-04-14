Wyjątkowy gest po tragicznej śmierci Macieja Krakowiana. Fani mogą uczcić pamięć bohatera

Alicja Franczuk
2026-04-14 12:23

Tragiczny wypadek majora Macieja "Slaba" Krakowiana wstrząsnął całą Polską. Doświadczony pilot zginął w sierpniu ubiegłego roku podczas przygotowań do pokazów AirShow w Radomiu. Osiem miesięcy po tej tragedii do sprzedaży powróciły koszulki F-16 Tiger Demo Team. Tym razem akcja ma cel charytatywny – zebrane fundusze pomogą w stworzeniu tablicy pamiątkowej ku czci zmarłego.

mjr. Maciej Slab Krakowian
Charytatywna sprzedaż koszulek ku pamięci Macieja Krakowiana

W poniedziałek, 13 kwietnia, producent ubrań DMJ-MM poinformował o przywróceniu do oferty specjalnej odzieży. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na ogromne zainteresowanie sympatyków lotnictwa z całego kraju.

„Na pewno wszyscy pamiętacie koszulkę F-16 Tiger Demo Team, która po tragicznej katastrofie Macieja Krakowiana została przez nas wycofana ze sprzedaży. Po wycofaniu jej z oferty, dostaliśmy od was rekordową liczbę wiadomości, maili, i telefonów z prośbą o wprowadzenie jej z powrotem, jednak z przyczyn czysto etycznych uznaliśmy, że nie możemy tego zrobić tak po prostu. Pomysł o którym za chwile usłyszycie powstał w naszych głowach na jesieni zeszłego roku i właśnie się materializuje”

Popyt na te unikalne elementy garderoby okazał się na tyle duży, że postanowiono wznowić sprzedaż w formie cegiełki wspierającej szczytną inicjatywę.

„Uznaliśmy, że warto by było uhonorować SLABA, kamieniem lub tablicą pamiątkową umieszczoną w miejscu dostępnym dla wszystkich, jego fanów, entuzjastów lotnictwa, spotterów etc. W miejscu blisko lotniska, ale publicznym, aby każdy mógł się na chwilę zatrzymać, zadumać. Udało nam się przedstawić tą ideę w dowództwie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, gdzie została przyjęta z przychylnością i dziś wkraczamy w fazę jej realizacji”

Firma odzieżowa podkreśla, że wszystkie zyski z tej akcji sfinansują budowę pomnika lub tablicy dedykowanej podpułkownikowi Maciejowi Krakowianowi.

„Dlatego też koszulki te zostaną dodatkowo oznaczone napisem "Koszulka - Cegiełka - ku pamięci SLABa" stąd również wyższa niż normalnie cena koszulki”

Ubrania dostępne są w wielu rozmiarach oraz wariantach kolorystycznych, a cena jednego egzemplarza wynosi obecnie 99 złotych.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek, 28 sierpnia minionego roku, w trakcie wieczornych testów przed Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show 2025. Około godziny 19:30 myśliwiec F-16, należący do grupy Tiger Demo Team Poland, rozbił się o płytę lotniska podczas wykonywania skomplikowanych ewolucji w powietrzu. Maszynę pilotował 35-letni major Maciej "Slab" Krakowian, zaliczany do grona najwybitniejszych polskich lotników wojskowych. Mężczyzna zginął na miejscu, zostawiając pogrążoną w żałobie żonę oraz dwóch kilkuletnich synów.

Zgodnie z decyzją najbliższych, ceremonia pogrzebowa pilota miała prywatny charakter. Wojskowy spoczął na jednym z cmentarzy w województwie wielkopolskim. Jego grób przykuwa wzrok, a obok słów wyrytych na tablicy trudno przejść obojętnie.

Tak wygląda grób Macieja Krakowiana przez 1 listopada
