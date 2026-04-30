Wyrósł nowy wieżowiec w sercu Warszawy. Kolos osiągnął docelową wysokość

Upper One z docelową wysokością

Kompleks Upper One wznoszony w sercu stolicy osiągnął docelową wysokość. W połowie kwietnia na 131,5-metrowej wieży biurowej oraz 55-metrowym budynku hotelowym zawisły symboliczne wiechy wskazujące na zakończenie "rośnięcia" obu budynków. Teraz przed inwestycją STRABAG Real Estate faza robót wykończeniowych. Oba budynki mają zostać oddane do użytku w 2027 rok.

W ramach inwestycji powstają 34-kondygnacyjny budynek biurowy oraz 17-piętrowy hotel, który będzie działał pod marką The Cloud One Hotel.

„Upper One to jedna z największych inwestycji biurowych w centrum Warszawy. Zespół STRABAG prowadzi prace w niezwykle szybkim tempie — budynek rośnie o jedną kondygnację tygodniowo. W realizacji projektu wykorzystujemy zaawansowane narzędzia cyfrowe, w tym metodologię BIM od etapu projektowania po dokumentację techniczną, co pozwala identyfikować ewentualne kolizje już na wczesnych etapach procesu. Korzystamy również ze skanerów 3D oraz kamer 3D", podkreśla Dariusz Kolasa, członek zarządu firmy STRABAG.

Nowy wieżowiec w sercu stolicy

Upper One powstaje na pograniczu Woli i Śródmieścia, w narożniku Grzybowskiej i alei Jana Pawła II w miejscu po budynku Atrium International. Jak podkreślają wykonawcy, na etapie rozbiórki tego ostatniego obiektu do recyklingu lub ponownego użycia przeznaczono aż 95% odpadów budowlanych.

Charakterystycznym elementem nowego budynku, który po ukończeniu dołączy do pierwszej dwudziestki najwyższych drapaczy chmur w stolicy, będą windy typu Double Deck, w tym pięć panoramicznych, które zostaną zintegrowane z inteligentnym systemem zarządzania, analizującym i prognozującym natężenie ruchu w różnych częściach biurowca.

Komfort codziennej pracy mają wspierać także rozwiązania z zakresu kontroli natężenia światła, jonizacji powietrza oraz izolacji akustycznej, ograniczającej dźwięki z otoczenia. Uzupełnieniem kompleksu będzie hotel z 362 pokojami.

Zobacz zdjęcia z budowy wieżowca Upper One:

4