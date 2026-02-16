Wyskoczył przez okno uciekając przed oprawcami. Siedem osób oskarżonych o rozbój w Warszawie

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ skierowała akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom.

Sprawa dotyczy rozboju połączonego z pozbawieniem wolności 45-letniego mężczyzny, którego przetrzymywano, bito i skradziono mu m.in. Lexusa o wartości 200 000 zł.

Ofiara uciekła, wyskakując przez okno z pierwszego piętra.

Rozbój w Warszawie. Ofiara wyskoczyła przez okno

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom oskarżonym o rozbój i pozbawienie wolności 45-letniego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w dniach 23-24 maja 2025 roku na warszawskiej Pradze-Północ.

Pokrzywdzony przeżył prawdziwy horror. Został zwabiony do mieszkania, a następnie uwięziony. Podczas przetrzymywania go w lokalu bandyci stosowali przemoc, zabrali dokumenty, telefon komórkowy, kluczyki do pojazdu, a następnie ukradli samochód marki Lexus o wartości około 200 000 zł.

W pewnym momencie mężczyzna zdecydował się na desperacki krok. "Pokrzywdzony, wykorzystując nieuwagę sprawców, uwolnił się, wyskakując przez okno mieszkania z pierwszego piętra" - przekazała prokuratura.

Surowe kary dla bandytów. Grozi im do 15 lat więzienia

Początkowo ustalono tożsamość czterech osób biorących udział w tym zdarzeniu. Zatrzymano je, a po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów prokuratura skierowała wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd rozpatrzył je pozytywnie. Następnie ustalano kolejne osoby biorące udział w zdarzeniu - one również usłyszały zarzuty.

"Prokurator nie zdecydował o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec żadnego z czterech podejrzanych i kierując akt oskarżenia przekazał dalsze decyzje co do tych środków Sądowi" - przekazała prok. Karolina Staros, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowa Warszawa-Praga.

Czterech z siedmiu oskarżonych to osoby wielokrotnie karane. Za zarzucane im czyny - obejmujące rozbój z użyciem przemocy, wymuszenie rozbójnicze, posługiwanie się cudzymi dokumentami, bezprawne pozbawienie wolności oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także działania w warunkach recydywy - grozi im kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Pozostałym sprawcom przewidziano natomiast karę więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

