Z piętrowego domu zostały tylko zgliszcza, ogień zabrał wszystko. Potężny pożar pod Warszawą

Ludwinów. Pożar domu jednorodzinnego

Informacja o pożarze domu przy ul. Szmaragdowej w Ludwinowie (pow. wołomiński) wpłynęła do służb przed południem. Gdy na miejscu zjawiły się pierwsze zastępy straży pożarnej ogień trawił górną część obiektu - dach i poddasze. W akcji udział brało 10 pojazdów straży pożarnej, w tym grupy operacyjne z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz z Wołomina. Druhowie dzielnie walczyli z szalejącym żywiołem, jednak budynku nie udało się ocalić. W kulminacyjnym momencie ogień obejmował również jego ściany. Dom spłonął doszczętnie.

Gdy sytuacja była już opanowana, strażacy rozpoczęli prace rozbiórkowe pogorzeliska oraz dogaszanie zarzewi ognia.

Pożar domu na Mazowszu. Nikt nie ucierpiał

Z ustaleń Miejskiego Reportera wynika, że gdy w domu przy ul. Szmaragdowej wybuchł pożar, w budynku przebywała jedna osoba. Na szczęście mężczyzna zdążył się ewakuować jeszcze przed przyjazdem służb. Nie chciał pomocy medycznej. Nie wymagał jednak hospitalizacji.

Policja będzie wyjaśniała szczegółowe przyczyny i okoliczności środowego pożaru w Ludwinowie.

