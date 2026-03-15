Załamanie aury nad Polską. W tych regionach znów sypnie śniegiem

Prognoza IMGW na poniedziałek. Front atmosferyczny nad Polską

Nad nasze terytorium nasuwa się właśnie strefa frontu atmosferycznego, która według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przemieszcza się wolno w kierunku wschodnim. Skutkiem tego zjawiska będzie wyraźny wzrost zachmurzenia oraz nawracające opady deszczu w wielu województwach.

Jedynie mieszkańcy wschodnich krańców mogą liczyć na w miarę pogodne niebo z niewielką ilością chmur. Reszta terytorium musi przygotować się na deszczową aurę, a w godzinach popołudniowych w zachodnich województwach nie wyklucza się opadów krupy śnieżnej oraz słabych burz, które dodatkowo pogorszą sytuację.

Większość regionów odnotuje dziś wartości między 8 a 13 stopniami. Najcieplej zapowiada się sytuacja na południowym wschodzie, gdzie słupki rtęci podskoczą do 18 kresek, podczas gdy Kujawy i Pomorze to znacznie chłodniejsze 6 do 8 stopni.

Zimowa aura w Tatrach. Nocne spadki temperatur w całej Polsce

Noc z poniedziałku na wtorek nie przyniesie całkowitego rozpogodzenia, chociaż w niektórych rejonach niebo się przetrze. Synoptycy przewidują jednak kontynuację opadów, które na wielu obszarach zamienią się w deszcz ze śniegiem.

Góry zaleje prawdziwie zimowa aura. Tatrzańskie szlaki przykryje dodatkowa warstwa dziesięciu centymetrów śniegu, a w rejonie sąsiadującego Podhala dopada około pięciu centymetrów białego puchu.

Nocą wartości na termometrach na zachodzie wyniosą minus 1 stopień, w centrum spadną do około 1 stopnia, a we wschodnich rejonach utrzymają się w granicach maksymalnie 5 stopni.

Wtorkowa prognoza pogody. Gdzie w Polsce będzie padać deszcz?

Drugi dzień tygodnia uraczy mieszkańców zachodniej Polski słońcem i minimalnym zachmurzeniem. Zgoła inaczej będzie w pozostałych województwach, gdzie nadal utrzymają się nawracające deszcze, a w partiach górskich spadnie kolejna porcja białego puchu.

W ciągu dnia bałtyckie wybrzeże i południe zanotują 6 stopni, natomiast wschodnie województwa odnotują maksymalnie 11 kresek na termometrach. Najchłodniej będzie u podnóża gór, gdzie słupki rtęci wskażą jedynie od 3 do 5 stopni.

Pogoda dla Warszawy. Prognoza na poniedziałek i wtorek w stolicy

Dzisiaj nad stolicą zawisną gęste i grube chmury. W drugiej połowie dnia warszawiacy muszą przygotować się na przechodzące opady, a lokalnie nawet na pojedyncze wyładowania atmosferyczne, przy temperaturze maksymalnej sięgającej 13 stopni Celsjusza.

Noc upłynie pod znakiem szczelnie zachmurzonego nieba i kropiącego deszczu, z wartościami rzędu 3 stopni. Wtorek zagwarantuje warszawiakom chwilowe przejaśnienia i kolejne opady, a w najcieplejszym momencie dnia wskaźniki dobiją do 10 stopni.