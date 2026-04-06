Zaskakująca kryjówka 42-latka z Otwocka. Poszukiwany uciekał przed wyrokiem

Mieszkaniec Otwocka wymyślił nietypowy sposób na uniknięcie policyjnego zatrzymania.

42-latek schował się w specjalnej skrytce pod sufitem, uciekając przed karą za narkotyki i pobicie.

Zaskakująca kryjówka poszukiwanego 42-latka z Otwocka

Nawet najbardziej pomysłowe plany ucieczki mogą zakończyć się porażką, o czym boleśnie przekonał się ścigany listem gończym 42-latek z Otwocka. W momencie pukania do drzwi przez stołecznych policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób mężczyzna wdrapał się do specjalnie przygotowanej wnęki zlokalizowanej pod sufitem, tuż obok drewnianej antresoli. Desperacka próba oszukania funkcjonariuszy okazała się jednak całkowicie nieskuteczna.

Stołeczni kryminalni od dłuższego czasu pracowali nad sprawą ukrywającego się przestępcy, a ich ustalenia jasno wskazywały na konkretny adres w Otwocku. Na miejscu drzwi mieszkania otworzyła partnerka 42-latka, która stanowczo zaprzeczała obecności ukochanego w lokalu. Funkcjonariusze nie dali jednak wiary tym zapewnieniom i przystąpili do dokładnego sprawdzenia wszystkich pomieszczeń domowych.

Bardzo szybko natrafili na niezwykle oryginalnie usytuowaną przestrzeń. Zamaskowana skrytka mieściła się wysoko pod samym sufitem, tuż przy wspomnianej antresoli. Wewnątrz skulony siedział poszukiwany mieszkaniec Otwocka, który do samego końca wierzył w powodzenie swojego planu. Policjanci bez większych problemów wyciągnęli uciekiniera z jego wymyślnej dziupli.

W Wielkanoc główkę Milanka zmiażdżyła płyta nagrobna. Miejsca tragedii strzegą aniołki

Więzienie za narkotyki i uszkodzenie ciała. Finał policyjnej akcji

Podstawą do zatrzymania sprytnego uciekiniera był list gończy wystawiony przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku, która domagała się czternastodniowego aresztu za spowodowanie u innej osoby średniego uszczerbku na zdrowiu. W toku sprawdzania w policyjnych systemach okazało się również, że 42-latek ma do odsiadki wyrok roku i ośmiu miesięcy więzienia zasądzony przez Sąd Rejonowy w Lubartowie za posiadanie nielegalnych substancji odurzających.

Chociaż tak specyficznie przygotowane schowki należą do rzadkości, wieloletnia praktyka i czujność śledczych pozwalają na skuteczne demaskowanie nawet najbardziej innowacyjnych pomysłów przestępców.

