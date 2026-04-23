Zastępca komendanta policji z Warszawy odwołany w trybie natychmiastowym. Spowodował kolizję pod wpływem alkoholu

Warszawski komendant doprowadził do kolizji pod wpływem alkoholu

W czwartek, 23 kwietnia, Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, obsługująca dzielnice Wola i Bemowo, opublikowała ważny komunikat. Z informacji w nim zawartych wynika, że ze stanowiska Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w trybie pilnym usunięto jednego z funkcjonariuszy.

Co doprowadziło do tak szybkiej reakcji przełożonych? W środę, 22 kwietnia w godzinach wieczornych, wspomniany policjant, będąc poza służbą, spowodował zderzenie z innym autem. Funkcjonariusz prowadził pojazd, będąc po alkoholu. Pobrano mu także krew do szczegółowych analiz.

Utrata stanowiska to dopiero początek problemów dla byłego już zastępcy komendanta. Rozpoczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne, wszczęto procedurę zawieszenia w obowiązkach służbowych, a w konsekwencji usunięcia z szeregów policji. Mężczyzna nie uniknie również odpowiedzialności karnej przed sądem.

W oficjalnym oświadczeniu KRP Warszawa IV zaznaczono, że w warszawskich strukturach policji absolutnie nie akceptuje się działań łamiących prawo i zasady etyki zawodowej. Ta zasada obowiązuje każdego mundurowego, bez względu na posiadany stopień czy pełnioną funkcję.

