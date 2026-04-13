Zderzenie auta z motocyklem pod Warszawą. Pojazdem kierował znany muzyk?

W zderzeniu pod stolicą ucierpiał 37-letni kierowca motocykla.

Z policyjnych ustaleń wynika, że kierujący osobówką zignorował zasady pierwszeństwa.

Prasa spekuluje, że pojazdem sprawcy podróżował popularny artysta, Aleksander Milwiw-Baron.

Mundurowi szczegółowo badają przyczyny tego zdarzenia drogowego.

Dramat na drodze w Słomczynie. Poszkodowany motocyklista trafił do szpitala

W niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku, w podwarszawskim Słomczynie doszło do groźnego incydentu. Sytuacja miała miejsce na ulicy Wilanowskiej na krótko przed godziną 18. Wtedy to 37-letni kierujący motocyklem przemieszczał się trasą w stronę Góry Kalwarii. Nagle na jego pas ruchu wjechał samochód osobowy. Siła zderzenia była na tyle duża, że ranny motocyklista musiał zostać przetransportowany karetką do szpitala.

Wymuszenie pierwszeństwa w Słomczynie. Za kierownicą siedział Baron?

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 42-letni kierowca samochodu nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się motocykliście. Pojazd uczestniczący w zdarzeniu to marka JETOUR. Media powiązały ten samochód z Aleksandrem Milwiw-Baronem, członkiem zespołu Afromental. Przedstawiciele służb zaznaczają jednak, że personalia sprawcy nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone.

20

Policja bada wypadek w Słomczynie. Komunikat służb o zderzeniu

W rozmowie z portalem TVN Warszawa podkomisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie odniosła się do niedzielnego zdarzenia.

„Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 18. Kierujący pojazdem marki JETOUR, 42-latek, był badany na zawartość alkoholu. Wynik był negatywny. Doszło do zderzenia z motocyklem marki Yamaha, którym kierował 37-latek. Motocyklista z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Na miejscu wykonano czynności i sporządzono dokumentację, prowadzone będą dalsze ustalenia”

Obecnie policyjni śledczy prowadzą czynności mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i przebiegu tego wypadku.