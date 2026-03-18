Zderzenie dwóch tramwajów w Warszawie. Są ranni

Zderzenie tramwajów na Grójeckiej w Warszawie

Wypadek miał miejsce 18 marca (środa) w okolicach godziny 11:00 na ulicy Grójeckiej, tuż przed krzyżówką z ulicą Niemcewicza. Skład z numerem 9, poruszający się od strony centrum miasta, uderzył w tył tramwaju linii 1, który zatrzymał się przed sygnalizatorem wyświetlającym czerwone światło.

Siła uderzenia sprawiła, że niektórzy pasażerowie przebywający w wagonach przewrócili się i doznali obrażeń ciała.

„Było dziewięć osób poszkodowanych, w tym trzy osoby z otarciami naskórka trafiły do szpitala”

Jak przekazała asp. Małgorzata Gębczyńska z ochockiej policji, wśród poszkodowanych w tym incydencie nie odnotowano osób nieletnich. Funkcjonariuszka dodała również, że pracujący na miejscu mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kierujących tramwajami. Zarówno 49-letnia motornicza, jak i 41-letni motorniczy byli całkowicie trzeźwi.

Ogromne utrudnienia w ruchu na stołecznej Ochocie

Obecność policji oraz ratowników medycznych wywołała spore komplikacje komunikacyjne, które dotknęły kierowców samochodów osobowych i pasażerów komunikacji miejskiej. Na dłuższą chwilę całkowicie zablokowano torowisko oraz dwa pasy jezdni prowadzące w stronę Alei Krakowskiej. Służbom udało się sprawnie opanować sytuację, dzięki czemu kursowanie składów szynowych przywrócono w okolicach południa.

